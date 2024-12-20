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新北市議員應景送聖誕紅 瑞芳龍川里共餐濃濃過節氣氛
隨著聖誕節的腳步接近，市議員林裔綺應景的準備了聖誕紅盆栽，今(20)日到龍川里參加共餐，林裔綺也送出兩百盆的聖誕紅，讓來共餐的長者都直呼非常開心，聖誕紅也讓人有滿滿的過節氣氛。
龍川里里長賴鴻春說，龍川里的銀髮共餐每周五舉行，每一次都有十道菜讓長者自行選擇，也因為有一群志工們不畏辛苦，每次共餐都用心張羅，讓目前共餐運作都很不錯，特別感謝志工們的付出，還有長期各界的贊助，今天還有市議員林裔綺送的聖誕紅，讓共餐現場很有過節氣氛。
市議員林裔綺說，因近年來聖誕紅產量銳減，今年只能準備200盆的聖誕紅，因此也依循去年的作法，到共餐據點發放，今年是來到龍川里，希望民眾收到可以感受到過節氣氛，還有現在冷氣團一波波來襲，也請長者們要注意保暖，保持身體健康。
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