新北瑞芳南雅漁村再造 重現月桃繩編織技藝

新北市瑞芳區南雅社區發展協會自108年參與農村再生培根計畫，經過四年逐步累積量能，終於有了成果，今(20)日社區也舉行成果展，並邀請大家體驗南雅漁村獨有的編織月桃繩索，重現月桃繩與打繩器具，不僅重拾社區耆老們的回憶，也傳承月桃繩編織技藝。

南雅社區發展協會總幹事吳君緯說，此次最重要就是重拾南雅漁村傳統文化記憶，早期因濱海公路尚未開通，交通不便，尼龍繩取之不易，故漁民就地取材，去山上採集月桃樹，利用其骨幹的皮囊纖維製作繩索來固定船隻，稱為「保家索」，每年秋冬休漁期間，南雅全庄會一起動員製作月桃繩，展現團結、合力的氛圍。

此外，隨著後來交通便利，尼龍與塑膠繩逐漸取代傳統材料，也讓古早燈籠製作日漸式微。為了保留這些即將消逝的漁村傳統文化與技藝，社區透過農村再生培根課程逐步累積能量，期望能傳承漁村特色文化，凝聚居民共識，共同推動永續發展。

南雅社區未來也將極力推廣「FUN肆南雅、月桃保家索漁樂」綠色旅遊，並結合生態、農業與漁業文化特色，冀望帶動產業發展，另外，編織月桃繩索的體驗活動，期望能傳承並推廣漁村技藝與特色文化，追求漁村的永續發展。最終目標希望能增加居民工作機會，期望提高年輕人回鄉的意願，為社區注入新的活力翻轉社區。