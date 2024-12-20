新北淡水鄧公里長者搓湯圓 超澎湃海鮮湯圓慶冬至

明天是一年一次的冬至節慶，在新北市淡水區鄧公里社區，里長與老人會就一起舉辦了搓湯圓活動，搓湯圓應景之外，邀請到了附近的長者及居民來一起參與，鄧公里長邱美津說，為了讓長者都能夠參與，特別準備了許多的麵團，再由社區志工發給大家，搓完後還請到廚師料理超豐盛的紅豆甜湯圓以及海鮮湯圓，用料可說是下重本，一起在冬至節慶寒冷的天氣當中感受溫暖。

這次的海鮮湯圓廚師用了大量的魷魚、蝦仁、肉羹等等，超澎湃，從里長帶著現場市議員辦公室的貴賓，一起用麵團，搓成一顆顆小小可愛的紅白湯圓，到煮成美味料理，相當溫暖。

鄧公里長邱美津表示，許多長者在家裡一個人搓湯圓，相當孤獨，因此為了讓大家聚在一起，每年都會舉辦搓湯圓活動，讓長者都可以一邊聊天一邊搓湯圓，而市議員更為此與大家一起同樂。

在長者齊聚的同時，淡水警分局中山路派出所員警，為了讓長輩不要受騙，更帶來許多實際案例，進行防詐騙宣導，希望阿公阿嬤能夠提高警覺。另外舉辦這場活動，不僅是歡慶冬至，也是讓社區居民在寒冬時刻聚在一起，共同感受團圓的氣氛，也希望藉由這樣的活動，可以增進街坊鄰居彼此的感情。