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工業區違法設卡拉OK 新北公安稽查小組斷水電

中央社／ 新北20日電

新北市新店中正路工業區某卡拉OK（影音伴唱）業者夜夜笙歌、屢罰不改，新北市公共安全聯合稽查小組強制斷水電。城鄉局表示，業者雖有商業登記，但經營行業不符工業區土地使用規定。

新北市政府城鄉發展局今天發新聞稿指出，新店區某違規卡拉OK多次遭民眾檢舉，近3年多次查獲違規，累計裁罰新台幣54萬餘元。

城鄉局表示，近6年來稽查小組已就違反都市計畫法，進行第25處違規案件強制斷水電，包含22處違規視聽歌唱業、3處妨害風化案。

針對工業區土地使用，城鄉局指出，工業區應符合產業使用，業者在選擇營業地址前務必確認土地使用分區，避免觸法，土地或建物所有權人也應善盡管理人法律義務，共同維護土地使用秩序。

城鄉局表示，市府會持續清查這類違規行為，並由稽查小組不定期稽查取締，查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為。

水電 都市計畫

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