工業區違法設卡拉OK 新北公安稽查小組斷水電

自12月17日起北市府啟動濱江街調撥車道措施，旨在紓解長期困擾居民與用路人的交通壅塞問題。此舉主要因應在地民眾反映，濱江街於下午尖峰時段經常受到上國道車流回堵影響，導致市區車流無法順利通行，也對72路

2024-12-20 16:09