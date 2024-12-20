濱江街調撥車道改善交通壅塞車流行駛速度提升2至5倍

自12月17日起北市府啟動濱江街調撥車道措施，旨在紓解長期困擾居民與用路人的交通壅塞問題。此舉主要因應在地民眾反映，濱江街於下午尖峰時段經常受到上國道車流回堵影響，導致市區車流無法順利通行，也對72路及222路等市區公車的行駛效率造成衝擊，對於駕駛長工作負荷及大眾運輸旅客影響尤為顯著。經調查實施後公車及地區車流行駛速度提升2至5倍，成效顯著。

臺北市交通管制工程處表示，調撥車道措施管制濱江街往東車道，將車道運用於往西方向進行車道重新配置，使前往國道車流與市區車流（含公車等非上國道車流）可進行有效分流。經現場觀察，調撥車道實施後，公車及市區車流均能順利通行，顯著提升公車運行效率。依據實施首二日之公車行駛時間分析，較實施前一週平均行駛速率提升及平均行車時間縮短2倍以上，如以調撥時段內最壅塞時之公車班次分析，改善幅度更達5倍之多，此外排隊前往國道之車流亦大幅縮短，由過去經常回堵至大直橋上之車流，縮短至濱江街150巷以西，大幅改善大眾運輸服務品質及在地交通，亦可加強地區如遇緊急事件時的救災應變能力。

臺北市交通管制工程處表示，未來將持續觀察濱江街及周邊車流變化，進行滾動式檢討，視需要調整相關作法，持續優化交通環境，提供市民更便捷的交通服務。

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