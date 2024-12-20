新北萬里幼兒園小小生活家 冬至搓三色湯圓

以培育孩子成為小小生活家為教學宗旨的新北市立萬里幼兒園，在冬至的腳步接近時，當然也不會放過要來教小朋友如何應景過節的機會，融入香草課程，準備了紅、白、綠三色的糯米糰讓孩子們自己動手搓湯圓，度過一個熱鬧的冬至佳節。

萬里幼兒園老師林敏琦說，透過生動有趣的短劇來演出冬至就是要溫暖吃湯圓，因為幼兒園以培育小朋友成為小小生活家為宗旨，近來隨著冬至的腳步接近特別規劃了冬至佳節的活動課程，並且融入小朋友種在頂樓的香草植物來製作紅、白、綠三色湯圓，讓小朋友認識冬至也學會搓湯圓。

在冬至短劇中演出冬至是白天最短、夜晚最長的一天，而這一天家人都會團聚在一起吃湯圓祈福，也在冷冷的天氣中暖暖身，此外不只是吃湯圓過節，還有餛飩也是冬至的應景食物，讓小朋友知道冬至的特色，以及要吃什麼應景的食物過節。

萬里幼兒園老師林敏琦也說，不只是湯圓的顏色可以變化，品嚐的方式也可以很不同，煮熟後吃甜湯或鹹湯，還可以沾著花生粉或是芝麻粉來食用，多元的變化樂趣，讓孩子帶回家與家人分享，並且一起團圓過佳節。