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新莊潭底溝飄臭味擾民 侯友宜今視察強調「工廠偷排廢水就停工」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為改善新莊潭底溝排水水流不順衍生惡臭問題，新北市水利局今年9月開始，在潭底溝與塔寮坑溪匯流處、抽水站閘門前後、民安橋至龍安橋之間河道整理。記者江婉儀／攝影
為改善新莊潭底溝排水水流不順衍生惡臭問題，新北市水利局今年9月開始，在潭底溝與塔寮坑溪匯流處、抽水站閘門前後、民安橋至龍安橋之間河道整理。記者江婉儀／攝影

為改善新莊潭底溝排水水流不順衍生惡臭問題，新北市水利局今年9月開始，在潭底溝與塔寮坑溪匯流處、抽水站閘門前後、民安橋至龍安橋之間河道整理，新北市長侯友宜今驗收排水改善情形，議員建議，仍要抓到在上游偷排廢水的凶手，解決偷排廢水問題，侯友宜強調「只要偷排廢水就停工」。

潭底溝為南新莊地區一條重要水路，潭底溝因上游廢污水排入、渠底坡度不順暢造成排水不順，長期遭周邊民眾反應有惡臭，影響周邊居住品質。

原因是潭底溝與塔寮坑溪匯流處淤積、現有閘門上游排水不順，及民安橋至龍安橋之間因橋基礎形成低窪，使淤積的水容易產生異味。建安里長王永華表示，期待工程盡快完工，還給民眾清新的空氣。

市議員翁震州指出，位於上游的樹林區汙水還是持續排放，希望市府接管速度要加快，還有工廠偷排廢水問題持續發生，要求環保局裝監視器或設置攔油網，沒抓到凶手，做再多改善都沒用，民眾就是會在雨天看到彩虹色廢水排放出來。

市議員陳世軒表示，臨時抽水機組已裝設，改變過去10多年的惡臭，市府溝通過程很辛苦，如今暫時改善，上游上品市場要供應大量肉源，會排放出大量廢水，市長也強烈要求要做好汙水設備，未來加上子母溝及工程完工，一定會大幅改善新莊生活環境。

侯友宜表示，潭底溝問題由來已久，問題太多，包含上游工廠排放的廢棄汙水很多，再加上肉品市場，這幾個大的汙染源，還有汙水下水道建制，新莊的正在發包施工中，但樹林的做不好，原因是部分要跟萬大中和線共管，所以時間延後，導致接管率只有57%，這部分速度要加快。

侯友宜指出，工廠偷排廢水狀況很嚴重，環保局一定要跟業者不斷溝通，「大家心裡有數哪家會偷排」，一定要建制機制，只要偷排廢水就停工，都在半夜或雨天，監測系統一定要快做好，要說清楚，這是大家的環境。

水利局長宋德仁表示，潭底溝積水問題，水利局自9月開始，於潭底溝與塔寮坑溪匯流處，推動280公尺清淤、現有閘門下游鼎塊整理及閘門上游施作2處集水井，並加設2台0.3cms臨時抽水機加速排水，另針對潭底溝渠道低窪淤積部分，已清淤800公尺，採簡易方案暫時削減淤積，並加快流速，有效解決水流不順及惡臭問題。

水利局表示，改善工程分為2標案，第1標工程已在10月31日申報開工，預計在潭底溝龍安橋至抽水站施作972公尺的子溝，並在現有閘門位置新設3台5cms機組的抽水站。第2標工程主要為原抽水站改建，目前尚在爭取國土署經費。

新北市長侯友宜今與地方里長、議員前往新莊潭底溝視察改善狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今與地方里長、議員前往新莊潭底溝視察改善狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今與地方里長、議員前往新莊潭底溝視察改善狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今與地方里長、議員前往新莊潭底溝視察改善狀況。記者江婉儀／攝影
潭底溝因上游廢汙水排入、渠底坡度不順暢造成排水不順，水利局先裝設臨時抽水機組改善氣味問題。記者江婉儀／攝影
潭底溝因上游廢汙水排入、渠底坡度不順暢造成排水不順，水利局先裝設臨時抽水機組改善氣味問題。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今與地方里長、議員前往新莊潭底溝視察改善狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今與地方里長、議員前往新莊潭底溝視察改善狀況。記者江婉儀／攝影

侯友宜 水利局

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