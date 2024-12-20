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自來水園區重頭戲「聖誕音樂會」明登場 免費入園送湯圓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
自來水園區正舉辦「2024公館聖誕季」重頭戲是「水博奇緣．百年樂章-聖誕音樂會」圖／北水處提供
自來水園區正舉辦「2024公館聖誕季」重頭戲是「水博奇緣．百年樂章-聖誕音樂會」圖／北水處提供

台北自來水園區正舉辦「2024公館聖誕季」，其中的重頭戲「水博奇緣．百年樂章-聖誕音樂會」明天登場。因明天適逢冬至，除了免費入園並提供熱飲外，還有填問卷送湯圓的活動，讓市民在百年古蹟博物館旁聽音樂、拍美照，暖心過聖誕。

「公館聖誕季」已邁入14年，每年都為博物館妝點美麗燈光、營造溫馨佳節氣氛，吸引不少市民留下美麗照片，今年首次在音樂會展示新式「杜鵑花直飲台」，是北水處首創以台北市市花造型設計，符合無障礙環境友善，並納入綠能、減碳、永續元素，展現節能減塑愛地球行動。

北水處指出，今年音樂會，特別邀請幼兒男神泡泡哥哥及泡泡超人現場帶動跳，還有魔術師的精采魔幻表演。壓軸節目於5點半開始，由葉樹涵教授帶領台師大管樂隊，以「來自星星的你」為主題，演奏與星空、宇宙、耶誕相關樂曲，並聯合芭蕾舞社共同演出，展現精采絕倫的音樂、舞蹈跨界合作。

北水處表示，耶誕節是溫馨熱鬧的節日，從下午2點開始，現場將設有超過50個互動攤位、逗號市集、胖卡餐車等，攤位種類多元且熱鬧非凡。今年度還與樂高®得寶®合作，設置親子互動闖關區，讓大小朋友一同寓教於樂。當天也將送出公館商圈消費大禮，並頒發「水滴永續藝起來」繪畫展最優人氣獎，節目精彩可期，歡迎一起來分享耶誕幸福與溫暖。

相關「2024公館聖誕季-水博奇緣．百年樂章」相關訊息可上臉書搜尋自來水園區粉絲團，或電02-83695104洽詢自來水園區，或至官網查詢。

台北自來水園區舉辦「2024公館聖誕季」。圖／北水處提供
台北自來水園區舉辦「2024公館聖誕季」。圖／北水處提供
台北自來水園區舉辦「2024公館聖誕季」。圖／北水處提供
台北自來水園區舉辦「2024公館聖誕季」。圖／北水處提供

古蹟博物館 泡泡 音樂會

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