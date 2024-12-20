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淡水冬日銀色幻境 金色水岸耶誕光雕明天開展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
極光之舞置身於極光下聖誕樹感受水岸夜空的璀璨與神秘。圖／新北市高灘處提供
極光之舞置身於極光下聖誕樹感受水岸夜空的璀璨與神秘。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸連續3年蟬聯國旅景點冠軍，每年吸引成千上萬旅客前來遊憩，耶誕光雕更是為金色水岸夜間增添夢幻風情。新北市高灘處今年以冬日銀色幻境為主題，在金色水岸打造耶誕光雕盛會，明日起至明年2月2日，淡水銀色幻境將呈現浪漫夜晚，一起來感受冬日的奇幻氛圍。

金色水岸耶誕節主角，6米高的耶誕樹極光之舞，樹上裝飾晶瑩剔透冰晶燈飾，頂端延伸浪漫燈串天幕，讓人置身於極光下感受水岸夜空。沿著水岸漫步在星光步道下，感受滿滿冬日氛圍。

淡水捷運站後方金色水岸，設置5米高的薑餅人光雕糖霜樂章，4米高的熊上相設置互動拍照區能留下珍貴回憶。金色水岸耶誕光雕展期從明日至明年2月2日，傍晚6點至晚上10點亮燈，沿線有多樣美食與特色商品老街，

高灘處長黃裕斌表示，2024年底金色水岸有跨年及過節氣氛，除上述4大耶誕主題光雕展外，12月31日20點25分將在淡水河上空施放13分14秒的煙火秀，超過3萬發煙火將創下歷年新紀錄，6大特殊造型煙火更是今年新北限定，邀請市民前來淡水普天同歡慶新年。

星光步道燈光閃爍間猶如走進星河長廊。圖／新北市高灘處提供
星光步道燈光閃爍間猶如走進星河長廊。圖／新北市高灘處提供
熊上相與金色充滿繽紛笑容的可愛熊合影留念。圖／新北市高灘處提供
熊上相與金色充滿繽紛笑容的可愛熊合影留念。圖／新北市高灘處提供
糖霜樂章以薑餅人為主題的甜蜜聖誕夢。圖／新北市高灘處提供
糖霜樂章以薑餅人為主題的甜蜜聖誕夢。圖／新北市高灘處提供

淡水河 金色水岸

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