林郁婷奧運獲金牌...鶯歌母校附近設「金牌郵筒」！區長：將成打卡聖地

為慶祝林郁婷成為台灣首位奪得奧運金牌拳擊手，中華郵政公司於林郁婷母校鶯歌國中對面設立金牌郵筒，今舉行啟用典禮，中華郵政表示金牌郵筒象徵林郁婷的榮耀，更希望藉此啟發勇敢追逐自己的夢想。區長曾明華則表示金牌郵筒代表著希望的傳遞，更將成為鶯歌的打卡聖地。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，2024年巴黎奧運林郁婷不畏強敵，成功為台灣獲得首面奧運拳擊金牌，中華郵政特別設置第4座奧運金牌郵筒，激勵所有人學習運動家堅持夢想、奮鬥不懈，預祝林郁婷選手能持續於國內、外的拳擊競賽中發光發熱再創佳績。

今上午林郁婷、鶯歌區長曾明華、鶯歌國中校長江明泱等人共同出席，區長曾明華表示，金牌郵筒的設立代表著希望的傳遞，更將成為鶯歌地區新的打卡聖地。

中華郵政表示，金牌郵筒的設立不僅是對林郁婷的致敬，更是傳遞希望的象徵。期盼透過專屬郵筒向全國傳遞正能量，激勵更多年輕人相信只要勇敢做夢、努力不懈，未来就能擁抱自己的金色榮耀，迎向屬於自己的高峰。