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捷運汐東線簽約 拚2032年完工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
地方苦盼20年的捷運汐東線工程昨天終於簽約，預計明年3月開工，2032年完工。圖／新北捷運局提供
地方苦盼20年的捷運汐東線工程昨天終於簽約，預計明年3月開工，2032年完工。圖／新北捷運局提供

等了23年的汐止民生線，其中汐東線工程昨天終於簽約，預計明年3月開工，2032年完工。新北市長侯友宜說，汐東線串聯基隆捷運與規畫中的民生線，未來能實現從基隆經南港搭到大稻埕，一車到底。侯也感嘆，汐止民眾等那麼多年真的很不公平。

汐止民生線曾被戲稱「選舉捷運」，喊話先期工程動工逾10年，卻遲不見蹤影，仍是一條虛線。2019年北北基3市與交通部會商，滿足把汐民線分割成汐東線與民生線各自推動，讓台北前市長柯文哲口中的「盲腸」出現生機。昨天在侯友宜見證下，新北捷運局與馬來西亞商金務大工程、東丕營造及神通資訊科技簽約。

車輛與車站設計也曝光，車輛廠商建議以繽紛橘色與時尚黑色流線搭配，各車站設計融入在地磚瓦、樟樹與茶葉特色。但未來還要經細部設計審議核定，車輛色系可能投票產生。

侯友宜說，捷運汐東線總長5.56公里，設6座高架車站及1座機廠，路線行經台北內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至終點站汐止區公所；其中SB10站銜接文湖線東湖站，SB14站轉乘台鐵汐科站，SB13、14、15站與基捷共站銜接。

「23年孩子都大學畢業了。」侯友宜表示，汐東線未來與基捷系統整合共用車站及軌道，基捷基本設計工程經費本月16日已提交中央審議。

新北市議員白珮茹說，「要不是親眼見證，真的不敢相信，汐止人真的被騙到怕了。」汐東線從0走到1整整走了23年，也因汐東線簽約，未來民生線與基隆線都將成真。市議員張錦豪提醒，設計過程要提早把雨遮和隔音牆先做好，先前台鐵行經住宅產生噪音，施工時就做，和通車再補做相比，可事半功倍。

立委廖先翔說，汐止多雨，施工廠商要調節，尤其關鍵串聯大稻埕的民生線，他會在立法院要求交通部加速審查。

汐東線工程昨簽約，將扮演串聯北市民生線、基隆捷運線關鍵角色。圖／新北捷運局提供
汐東線工程昨簽約，將扮演串聯北市民生線、基隆捷運線關鍵角色。圖／新北捷運局提供

汐東線 汐止

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