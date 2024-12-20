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台北最嗨跨年 預估逾20萬人潮

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
跨年夜北捷42小時不收班疏運。本報系資料照
跨年夜北捷42小時不收班疏運。本報系資料照

2024年倒數，台北市跨年晚會和天后張惠妹大巨蛋舉辦演唱會同時登場，預估逾20萬人潮湧入信義區及東區周邊。北市府昨說明疏散及交通管制動線，呼籲參與民眾多搭乘綠運具，北捷從31日清晨6時起連42小時營運不收班；貓空纜車也延長營運到元旦凌晨2時。

北市交通局治理科長林育生表示，配合「台北最High新年城」晚會舞台拆搭建時間，從12月25日到明年1月2日將採三階段交通管制，25日0時到26日0時，松壽路到松高路東側5車道封閉；26日到27日0時，再封閉新仁愛路；27日到明年1月2日早上6時，松壽路到松高路及新仁愛路全線封閉。

停車管制部分，林育生說，管制區內的停車場12月31日晚間7時起只進不出，8時起全面管制；大巨蛋停車場晚間6時起只進不出；路邊從傍晚5時到1月1日清晨3時禁止臨停。活動周邊停車費率將提高到每小時60元、80元不等，鼓勵用路人搭乘大眾運輸。

另外，YouBike等自行車也將管制，林育生說，12月31日傍晚5時起，信義區周邊33站暫停租還車，晚間7時起再增光復南菸廠路口等22站，總計55站，直到1月1日清晨3時。

市府鼓勵民眾散場時盡量搭乘松山新店線分流，市府及遠雄將加派接駁車。交通局大眾運輸科長郭建辰說，市府規畫3條路線，分別載往捷運忠孝新生站；公館、六張犁站；木柵、景美、深坑，元旦0時至凌晨1時30接駁；遠雄派44輛接駁車，人滿就開，疏運到清晨2時。

台北捷運副總經理楊秦恒表示，疏散主要路線的板南線、淡水信義線從31日傍晚5時起加密班距，板南線2到3分鐘、淡水信義線3分鐘、松山信義線3到4分鐘；不過，1月1日凌晨3時到6時各線路班距會拉長到12分鐘不等。預估松山新店線的班距運能可達到每小時2萬人次。

北市府 松山新店線 淡水信義線

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