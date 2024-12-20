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雙北公車運價調漲 票價不變

聯合報／ 記者邱書昱葉德正／連線報導
新北公車運價已經通過審議，並送府層級簽核中。本報資料照片
新北公車運價已經通過審議，並送府層級簽核中。本報資料照片

北市議會交通委員會昨在附帶決議下通過明年度公車運價，整體調整到25點多元，調幅1.84元，但票價不變，差額7億餘元由市府補貼，預計大會通過後實施，駕駛員等員工加薪8000到4000元不等，雙北會同步公告。

北市公運處長李昆振昨在會中報告，業者提新運價，駕駛員加薪8000元、修理技術人員6000元、業務及管理人員4000元，司機平均薪資從6萬2000元提高到7萬6000元，加班費也增加。因應設備調整包含驗票機、線上加值都納入運價，油價基底提高，業者原提報約29元，核算調整到25.311元，但公車票價維持不變，全票仍為15元、學生軍警票12元、兒童票8元，票價差額7.3億元由市府編列預算補貼。

新北市交通局長鍾鳴時說，運價審查首重要求業者改善工作環境，燃油費用因為目前電動公車數量逐漸提升，以傳統燃油計算已經不敷需求，經綜合計算後，雙北從26.95元調整到27.4元。

北市議會交通委員會第一召集人徐弘庭、議員洪健益關切民眾合理分攤票價問題。李昆振表示，已試算若票價增加2元，「市府成本也不會減少太多」，為鼓勵民眾搭大眾運輸，並未漲價。

此外，今年7月一名懷孕2個多月的楊姓婦人搭北市公車行經內湖，因車輛急煞往前摔6公尺，事後流產。交通裁決所行車故事書鑑定意見指乘客未緊握扶手是肇事因素，司機無責，婦人僅獲業者理賠6000元。市議員李明賢昨公布影像，指鑑定報告車速20公里，但影像顯示26公里，司機當時戴耳機，恐分神未注意前車而急煞，要求政風調查相關人員是否包庇或瀆職。

北市交通局副局長常華珍說，本案已進司法程序，公運處會配合調查，盡量協助當事人。光華巴士副理吳治忠表示，案發後致送慰問金1.2萬元，但事故鑑定出爐公車無責，當事人索賠102萬未達共識，當事人改求償民事；司機開車戴耳機未違反道交條例，但公司認為影響行車安全，可能記大過。

公車 票價

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