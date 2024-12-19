北市四季皆可賞花 8條捷運路線飽眼福

北市2025花季將推出台北捷運賞花地圖，包含中山、內湖、貓空等8條路線，各季節均有不同花卉爭奇鬥艷；還有機會集到特別設計的電子章並抽獎，大飽眼福又滿載而歸。

北市工務局今舉行「2025花IN台北 五感繽紛，花漾台北」記者會，副市長張溫德表示，將以行銷「台北捷運賞花地圖」為主軸，共規劃有8條捷運賞花經典路線，供國內外旅客按圖索驥參與系列花季活動。

8條路線包含北投、中山、中正萬華、古亭、內湖、士林、大安、貓空，從冬末的「台北茶花展」打響頭炮，再到視野遼闊的「三層崎花海」和貓空「樟樹步道花海」。

春季由「樂活夜櫻季」傍著河景綿延的櫻花道，歷史悠久、超過一甲子的「陽明山花季」，充滿異國風情的「士林官邸鬱金香展」，熱門婚紗拍攝景點的「台北玫瑰展」，與台北春季最chill的「台北杜鵑花季」及「花伴野餐」、熱鬧非凡的「竹子湖海芋季及繡球花季」，還有隨著季節妝點各展區的「台北河濱花海」、年度壓軸最大賞花盛事「士林官邸菊展」。

公園處表示，榮獲2023年葛萊美最佳唱片包裝設計獎的設計師蕭青陽操刀的年度品牌形象宣傳影片第三部曲「繁花似錦」也在今天首播，以台北為背景，探索花與人之間的情感連結。

公園處說，每個賞花的瞬間如同樂曲般動人，不同花卉也象徵不同情感與生活節奏，影片透過轉動的視窗，捕捉人們在城市花園中自由穿梭的畫面，展現台北的創意與活力。

工務局表示，特別規劃「探花集章之旅」電子集章抽獎活動，掃描活動QR code即可蒐集到特別設計的花季電子章，只要集滿任3、6、9或12枚花季電子章，還有機會抽中專屬限量紀念品、SPA等級足浴禮盒、無線耳機、高級飯店住宿券，甚至是最新款iPhone等。