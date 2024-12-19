「2024深坑多福宴」熱鬧席開58桌 一次吃遍11間名店

「2024深坑多福宴」今活動十週年，月初開放報名即秒殺，今晚正式開席，民眾不畏風雨齊聚，深坑老街席開58桌，近600人同享以豆腐、竹筍、茶葉和黑豬肉等「深坑四寶」共同打造的澎湃宴席，成為冬季、歲末年終的老街獨特體驗。

深坑區公所表示，深坑多福宴是深具在地指標性的主題活動，所有餐點由「深坑大樹下豆腐老店」、「深坑王水成老店」、「深坑古早厝」、「深坑小師父」、「吳記川味小館」、「福容大飯店台北二館」、「麗芬肉粽」、「廟前阿家的店」、「寶桂的店」、「深坑農會」、「新北市果菜公司」提供，並邀請深坑在地四星級福容大飯店台北二館總監，攜手用心改良及烹調，每道菜品背後皆是深坑文化底蘊與獨特風味。

民政局長林耀長、經發局長盛筱蓉及在地每位議員都出席。深坑區長李漪萍指出，今年是深坑多福宴10週年，不同以往的3特色包含老街店家廚房直接出菜、增加參與店家及品項並有伴手禮、新北市果菜參與等。

深坑區公所指出，「2024深坑多福宴」在古色古香的深坑多福宴開桌，在歲末年終呈現金雞報喜（古早厝黃金閹雞）、芋香送暖（多福芋頭米粉鍋）、魚躍龍門（清爽開胃酸菜魚）、福氣開封（茶香老滷豆腐封豚肉）、福香小炒（臭豆腐客家豚肉小炒）、翠竹包福（清香綠竹筍包子）…等14道精緻菜品色香味俱全，搭配舞台表演、懷舊民歌、老歌演唱等節目，全方位展現懷舊風情。