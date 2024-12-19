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新北公車運價調至25點多元 業者須替員工加薪、票價不變

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北公車運價已經通過審議，並送府層級簽核中。本報資料照片
新北公車運價已經通過審議，並送府層級簽核中。本報資料照片

雙北今年調整公車運價，北市今天運價完成小組審查將送議會大會討論，新北市運價因免送議會，日前已完成審查送府層簽核中，據了解，新北公車公會提出27.8438元調整金額，經過審核後，金額與北市相近，也落在25點多元。不過票價不變。

新北市交通局長鐘鳴時指出，這次運價審查，首重要求業者改善工作環境，其中與北市都有共識，希望駕駛員能夠加薪8千元、修理技術人員加薪6千元、業務及管理人員加薪4千元。

至於在燃油費用，因為目前電動公車數量逐漸提升，以傳統燃油計算已經不敷需求，經過綜合計算後，雙北同樣從26.95元調整到27.4元。

據悉，新北市目前運價是23.6336元，調整至25元後，以每年以每年2億8000人次搭乘計算，每增加1元市府補助會增加2億8000元。

新北交通局表示，運價調整，但票價並沒有調整，依然維持全票15元、學生軍警票12元、兒童票8元。

交通局運輸管理科長陳詩欽表示，新北運價經過審查委員會審查後，免經議會審議，已經送府層簽核後，會與北市同步公告。

公車 票價

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