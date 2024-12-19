鶯歌陶博館雙年展 作品「聚」視覺錯視令人玩味
鶯歌陶瓷博物館2024台灣國際陶藝雙年展，匯集74組件高水準作品，其中讓觀眾端詳許久的作品「聚」，像紙張被巧妙地摺成形，仔細看才發現是陶瓷藝術，視覺上錯視感令人稱奇。
新北市立鶯歌陶瓷博物館今天發新聞稿指出，來自台灣的手作職人廖美文首次參賽2024台灣國際陶藝雙年展就入選，作品「聚」創作手法繁複，先將一張紙以日式摺紙「三浦折疊」技法摺出造形後，製作石膏模，再翻模注漿，創作出立體結構規律作品，線條溫潤柔和。
廖美文說，「聚」創意源自摺紙概念，人生就像一張白紙，一旦有了摺痕，就無法抹平，每條摺痕都像是1次經歷，而山線、山谷線象徵在人生道路上經歷順境與逆境。
廖美文談及喜愛嘗試不同媒材創作，大學時熱愛且專精摺紙藝術，擔任出版社平面設計師多年後，進入台北教育大學攻讀藝術與造形設計學系研究所，帶著擅長的摺紙技藝，接觸全新創作媒材陶土，開啟跨域創作，未來持續運用摺紙技藝製作複雜華麗的構圖，拓展陶藝無限可能。
陶博館表示，2024台灣國際陶藝雙年展，即日起到明年4月6日在陶博館3樓特展室展出，每日下午2時有專人導覽，可直接在服務台登記，不需事先預約；展覽期間也將在Podcast「藝術開麥拉」節目，邀請參展藝術家分享創作歷程與參加競賽感想，歡迎民眾收聽。
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