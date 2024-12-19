公車運價北市議會通過初審 駕駛加薪8千達7萬6、票價不變

台北市議會交通委員會今天審公車運價，公運處報告，當中公車司機員加薪8千元、修車人員加薪6千元，整體運價調整到25點多元，調幅為1.84元，票價部分則是維持不變。針對加薪部份，議會下附帶決議後送出委員會，預計大會通過後實施。

公運處長李昆振報告，今年10月1日開放業者提報新運價，經過公運處初審通過後，駕駛員將加薪8千元、修理技術人員加薪6千元、業務及管理人員加薪4千元。當中駕駛長薪資平均值從6萬2千元提高到7萬6千元，相關加班費會達7647元。

李昆振說，針對公車成本部分，燃油當中也內入電動公車，油價基底調整從每公升26.95元調整到27.4元，同時因應設備調整，包含驗票機、線上加值等也納入運價當中。當初業者提報29點多元，但經過核算後，運價調整到25.311元，調幅為1.8407元。

另外，攸關民生的票價，李昆振表示，仍維持全票15元、學生軍警票12元、兒童票8元，票價差額預算約增加7.3億元，由市府編列預算補貼。同時也要求公車業者具體提升服務品質、軟硬體更新、拖班等問題，並且成立公車學院，增加駕駛員等訓練。

台北市議會交通委員會第一召集人徐弘庭針對2年前運價的附帶決議，他提到有關民眾合理分攤票價比例，但目前規畫仍維持不變的原因。

台北市議員洪健益也說，公車業者加薪要有彈性處理並有公平性，「不能說我10月剛來，跨個年度就能加薪4千元，那做了30多年的員工怎麼公平？」

李昆振說明，試算以增加2塊比例推估，票價若改為17元、14元、10元，不過市府相關成本也沒有太大減少，因此在鼓勵民眾搭乘運輸前提下，仍沒有改變。

針對加薪部份，北市議員下附帶決議，四類員工加薪應以保障，行車人員8000元、修車人員6000元、業務及管理人員4000元為原則，且應建立合理薪資調整及升遷制度，以保障員工合理薪資待遇。通過初審。