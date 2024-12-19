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煮湯圓手做聖誕小物 汐止保新里長輩過雙節日

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保新里銀髮俱樂部，除了教長輩手作聖誕小物，也帶著學員搓湯圓、煮湯圓，幫長輩一次過兩個節日。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區保新里銀髮俱樂部，除了教長輩手作聖誕小物，也帶著學員搓湯圓、煮湯圓，幫長輩一次過兩個節日。 圖／觀天下有線電視提供

歲末年終，汐止區保新里銀髮俱樂部，每個星期四安排的課程很不一樣，除了教長輩手作聖誕小物，今(19)日老師還結合聖誕歌教跳舞、運動，特別的是，冬至到了，里辦公處也帶著學員搓湯圓、煮湯圓，幫長輩一次過兩個節日

保新里銀髮俱樂部每個星期四都會固定在活動中心開課，而聖誕節快到了，長輩們也打扮一番，頭戴聖誕髮箍，五顏六色的手環，現場播放聖誕歌曲，甜鑫老師帶著長輩一起舞動四肢開心跳舞，另外，在上個星期，則是教長輩手作聖誕小物，有聖誕老公公、麋鹿的吊飾品，今天就吊掛在活動中心的天花板，再加上聖誕紅裝飾，好有過節氣氛。

不止如此，當天課程也帶著長輩搓湯圓，一早有志工先用傳統碾米機磨成米漿再壓乾，然後帶到活動中心來搓揉，大家通力合作搓湯圓，接著再煮成鹹甜口味的湯圓，中午共餐再配上志工拿手的炒米粉，大家吃的好暖心。

保新里長吳明道表示，今天趁著星期四銀髮共餐，剛好聖誕節也到了，從上星期老師就很用心，教學員做聖誕掛飾，剛好這星期又是冬至，平時本來都是訂便當，今天則是老人家都很有創意，從一開始磨米漿製作，然後搓湯圓，接著由志工煮湯圓，幫長輩一次過兩個節日。

老師甜鑫指出，歲末年終為長輩帶來不一樣的手作品，平時除了教運動跟舞蹈，也會配合不同的節日、不同的主題教不同DIY的作品，讓長輩動動手也動動腦，活化身體機能。

湯圓 節日 長輩

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