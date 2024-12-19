佛光會臘八粥結緣 汐止民眾寒風中暖胃又暖心

冷氣團發威，不過，在五堵地區卻是溫暖滿分，為了慶祝佛陀成道紀念日，國際佛光會汐止第二分會，今(19)日結合長安里、保長里，在五堵鐵路橋下舉辦臘八馨香送溫情活動，志工一大早7點開始煮粥，跟大家結緣，民眾說，寒風中吃一碗臘八粥，暖胃也暖心。

今天一大早，汐止保長里的志工媽媽們開始炒料煮粥，儘管冷氣團發威，但是煮粥的熱氣，卻讓冷空氣變溫暖，每年的農曆12月初八，是佛陀的成道日，所以，國際佛光會都會在這一天發送平安臘八粥，慶祝佛陀成道也和大家結緣。

國際佛光會妙澄法師表示，佛光山慶祝佛陀成道紀念日，各分會也為了宣導佛陀精進的精神，讓民眾在吃臘八粥的同時，感受食材的融合，象徵著世間的融合，乃至義工們一大早就來烹煮食物，歡喜的跟大家結緣。

長安里長楊清風提到，冷氣團來襲，但是在鐵路橋下好溫暖，跟佛光會台北道場二分會、還有保長里、保安里還有茄苳里，共同響應臘八馨香送溫情活動，今天非常寒冷，大家一邊感受佛陀成道的日子，也享用臘八粥，每一口都吃的到溫暖。

汐止區公所主秘劉格偉表示，很開心來參加佛光山與長安里及保安里合辦的佛陀成道日的臘八粥活動，非常感謝宗教團體跟鄰里志工以及今天還有崇義高中的同學們來做善性的交流，就如今天法師說的，行善與結緣的觀念能夠落實社區鄰里是非常好的。

一碗臘八粥不容易，除了先炒薑末，裡面的料包括芋頭、紅蘿蔔、紅棗、豆干、蓮子等等，所以，志工們前一天就先忙著備料，一早就開始烹煮臘八粥，要和大家結緣，國際佛光會汐止第二分會，準備了好幾鍋的臘八粥和民眾結緣，也分送給各機關，當天共發出2500碗，儘管天氣冷颼颼，不過，現場吃著熱呼呼的臘八粥，民眾說每一口都溫暖。