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淡水益品書屋募集新文具送愛心 歲末助弱勢學童

觀天下／ 記者許端驛/萬里報導
，淡水益品書屋在歲末年終之際，一同攜手歌德國際花藝家協會，向社會募集新文具用品，轉助需要的學童。 圖／紅樹林有線電視提供
，淡水益品書屋在歲末年終之際，一同攜手歌德國際花藝家協會，向社會募集新文具用品，轉助需要的學童。 圖／紅樹林有線電視提供

為了幫助偏鄉弱勢學童，淡水益品書屋在歲末年終之際，一同攜手歌德國花藝家協會，向社會募集新文具用品，透過「德內ㄦ國際兒童助學會」贈與國內迫切需要文具的學童。在學期結束後，孩子不用擔心接下來新學期，因無文具而影響學習進度。

益品書屋表示，年終公益活動「讓愛萌芽」，12月15日於益品書屋起跑，並且透過手作活動，揭開序幕，而當天無法參與欲響應活動的民眾，可於12月15日至25日前，將全新文具送至歌德國際花藝家協會或益品書屋，集結後交由德內兒轉助需要的學童。

益品書屋表示，為感謝響應愛心活動民眾，益品書屋舉辦「集點送書」活動，來書屋閱讀或捐贈文具者能集章一枚，集十枚贈送一本好書，期盼閱讀與愛心能串連，並溫暖每個人的心。

德國 愛心 花藝

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