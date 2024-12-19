淡水屯山里慶冬至 長者手作傳統「雞母狗仔」

這個星期六就是是一年一次的冬至節慶，在新北市淡水區屯山里社區，一早里長謝炳坤準備了許多的麵團，號召長者一起來舉辦搓湯圓活動，現場更手作民俗傳統的「雞母狗仔」，做成動物型狀的湯圓，帶著大家進入小時侯的回憶當中，現場包括市議員蔡錦賢、淡水農會理事長呂鈞鴻、淡水區長陳炳仲等貴賓，還有鄰近的里長都出席共襄盛舉。

屯山里長謝炳坤表示，希望藉由應景的活動帶動長者過冬至的氣氛，也將雞母狗仔的傳統民俗手作，帶著大家進入小時侯的回憶當中，在這濕冷的天氣當中感受溫暖。

市議員蔡錦賢表示，看到這麼多長者能夠走出來到共餐據點一起參與節慶感到相當開心，也鼓勵長者要活就要動，而雞母狗仔在現在都市年輕一輩都看不到，里長也很用心，將這傳統的小手作呈現出來，也讓長者想起小時候的回憶，非常有過節慶的氣氛。

雞母狗仔，是用米食或麵團所捏成許多動物型狀的湯圓，來為冬至節慶妝點出不一樣的氣氛，而這也是他們阿公阿嬤們小時後的回憶，藉由這場搓湯圓活動，不僅是歡慶冬至，也是讓社區居民在寒冬時刻聚在一起，共同感受團圓的氣氛。

淡水區長陳炳仲也說，今天來參與的居民，大家都發揮想像力，作出許多可愛小動物的雞母狗，也相當肯定里長辦的這場活動，更凝聚社區居民的團結，區長也希望藉由這樣的活動，可以增進街坊鄰居彼此的感情。