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延續冬至傳統 金山六股里共餐長輩搓湯圓

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里為了延續冬至的傳統，共餐時間邀請長輩一起來搓湯圓。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里為了延續冬至的傳統，共餐時間邀請長輩一起來搓湯圓。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六股里為了延續冬至的傳統，也要將冬至的團圓熱鬧氛圍傳遞，特別趁著冬至前的共餐時間邀請長輩一起來搓湯圓，從糯米粉拌熟粉團開始做起，長輩們搓湯圓相當開心，而里長鐘鼎平也說明冬至的典故，希望透過搓湯圓活動把習俗延續下去。

六股里長鐘鼎平說，冬至夜最長，因此讓長輩吃湯圓較有飽足感可以一覺到天明，此外透過這個應景的活動也是要將冬至團圓的氣氛傳遞，給長輩熱鬧一番，開心的過節。

金山區長劉昌松表示，傳統的紅色白色的湯圓讓長輩動手搓相當應景，而各個都是搓湯圓熟手的長輩一次可以搓圓兩顆，此外，因為天氣較冷，也特別提醒長輩外出活動要多穿一些保暖衣物，另外冬至佳節將至，吃湯圓應景，但也別吃太多，避免消化不良。

六股里的志工煮鹹湯圓，配料超級豐盛，希望在這個冷冷的天氣裡帶給長輩暖暖的美味湯圓，也在搓湯圓的活動中，將冬至熱鬧團圓傳遞，結束後也準備了生湯圓讓長輩回家跟家人團圓時一起享用，共度溫馨冬至佳節。

冬至 湯圓 長輩

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