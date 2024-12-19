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冷颼颼長輩注意溫差 新北萬里里長發暖暖包

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市萬里里長王傑倫與區長黃雱勉一起前往關心里內的長輩並發放暖暖包，要讓長輩溫暖的度過這一波寒流侵襲。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市萬里里長王傑倫與區長黃雱勉一起前往關心里內的長輩並發放暖暖包，要讓長輩溫暖的度過這一波寒流侵襲。 圖／紅樹林有線電視提供

氣溫驟降最害怕室內外的溫差，讓血管快速收縮，導致心肌梗塞與中風，新北市萬里里長王傑倫為了要照顧里內長者，幫助他們注意保暖，就自掏腰包也有愛心募集，準備了2000片的暖暖包，與區長黃雱勉一起前往關心里內的長輩並發放暖暖包，要讓長輩溫暖的度過這一波寒流侵襲。

萬里區長黃雱勉說，跟著里長的腳步到長輩家中關懷，提醒長輩戶外寒冷、室內溫暖，外出溫差容易引發心血管疾病的發生，因此外出多添衣保暖非常重要，而這次也很感謝里長準備了保暖小物暖暖包送長輩，讓長輩暖身又暖心。

萬里里長王傑倫說，氣溫驟降，加上萬里濕濕的天氣，體感溫度只剩下個位數，除了自掏腰包添購暖暖包，也相當感謝志工協助發放，還有善心人士在拋磚引玉之下的共襄盛舉，一起注重萬里里長輩的保暖工作，用暖暖包陪伴長輩暖暖過冬。

暖暖包 萬里 長輩

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