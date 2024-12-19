冷颼颼長輩注意溫差 新北萬里里長發暖暖包

氣溫驟降最害怕室內外的溫差，讓血管快速收縮，導致心肌梗塞與中風，新北市萬里里長王傑倫為了要照顧里內長者，幫助他們注意保暖，就自掏腰包也有愛心募集，準備了2000片的暖暖包，與區長黃雱勉一起前往關心里內的長輩並發放暖暖包，要讓長輩溫暖的度過這一波寒流侵襲。

萬里區長黃雱勉說，跟著里長的腳步到長輩家中關懷，提醒長輩戶外寒冷、室內溫暖，外出溫差容易引發心血管疾病的發生，因此外出多添衣保暖非常重要，而這次也很感謝里長準備了保暖小物暖暖包送長輩，讓長輩暖身又暖心。

萬里里長王傑倫說，氣溫驟降，加上萬里濕濕的天氣，體感溫度只剩下個位數，除了自掏腰包添購暖暖包，也相當感謝志工協助發放，還有善心人士在拋磚引玉之下的共襄盛舉，一起注重萬里里長輩的保暖工作，用暖暖包陪伴長輩暖暖過冬。