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新北12/22耶誕馬拉松接力賽 縣民大道部分路段交管

中央社／ 新北19日電

新北市觀旅局今天表示，新北耶誕馬拉松接力賽22日清晨6時30分於市民廣場舉行，縣民大道二段新府路至新站路段，往台北方向全線封閉管制，交通管制時間為凌晨0時至中午12時。

觀旅局發布新聞表示，新北耶誕城的系列活動馬拉松接力賽，預計有350隊於清晨6時30分從市府廣場出發，沿著縣民大道上華翠大橋，再進到河濱公園內，全長約28公里。

市府說，為保護參賽選手安全，競賽當天將對部分路線實施交通管制，提醒用路人避開活動路段；如須行經活動管制區域，依指示牌面及活動單位所設引導牌面，減速慢行注意安全。

市府說，交通管制路段如下：縣民大道二段（新府路至新站路）往台北方向，全線封閉管制，交通管制時間為22日凌晨0時至中午12時。

縣民大道二段（新站路至民生路）及華翠大橋往台北方向，22日清晨5時至上午11時，將封閉內線1至2車道。

環河西路四段往新莊方向（中山路至萬板路），22日清晨5時至上午11時，全線車道封閉。

交通管制 馬拉松

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