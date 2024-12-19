新北12/22耶誕馬拉松接力賽 縣民大道部分路段交管
新北市觀旅局今天表示，新北耶誕馬拉松接力賽22日清晨6時30分於市民廣場舉行，縣民大道二段新府路至新站路段，往台北方向全線封閉管制，交通管制時間為凌晨0時至中午12時。
觀旅局發布新聞表示，新北耶誕城的系列活動馬拉松接力賽，預計有350隊於清晨6時30分從市府廣場出發，沿著縣民大道上華翠大橋，再進到河濱公園內，全長約28公里。
市府說，為保護參賽選手安全，競賽當天將對部分路線實施交通管制，提醒用路人避開活動路段；如須行經活動管制區域，依指示牌面及活動單位所設引導牌面，減速慢行注意安全。
市府說，交通管制路段如下：縣民大道二段（新府路至新站路）往台北方向，全線封閉管制，交通管制時間為22日凌晨0時至中午12時。
縣民大道二段（新站路至民生路）及華翠大橋往台北方向，22日清晨5時至上午11時，將封閉內線1至2車道。
環河西路四段往新莊方向（中山路至萬板路），22日清晨5時至上午11時，全線車道封閉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言