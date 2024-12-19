月上8堂課領8萬8千？南市教產工會會務假爭議 通過限制條款

台南教育產業工會的會務假引發爭議，台南市議會今日召開臨時會，為避免影響學校預算的正常運作，議會同意附加條件，要求工會幹部申請會務假時，必須在任課以外的時間進行，並強調教育行政的監督權應屬議會，而非工會。

市府表示，有關議員關心市府對台南市教育產業工會會員會務假的約定事項，依大會決議，教師擔任工會理事、監事者，須依基本授課節數排課，不得因工會職務減授課時。

會務假需在非授課時間辦理，理事長以外的幹部每月使用會務假的時數不得超過120小時。相關條款需於明年7月31日前完成約定，學校核假時應落實「事前審查、事後查核」原則，並保存佐證資料。

教育局表示，將盡速與工會協商，於114學年度開始前達成共識，並完成新的會務假約定。

議會國民黨團指出，長期接獲基層教師陳情，指部分工會幹部每月僅授課8節，卻領取8萬8千元高薪，嚴重影響學生受教權與教學穩定性。副市長葉澤山報告處理情況，教育局與教產工會溝通，除請假要詳述，也讓她們了解會務假的監督機制，依據高等行政法院判決及勞動部裁決書，學校有權查核會務假使用情況，確保運作合規。

蔡育輝表示，教產工會幹部應先履行教學職責，再行參與工會事務。他提案要求工會幹部不得以工會名義減授課節，並獲議會多數支持。他強調，修正案的核心在於保障學生受教權，確保教育體制的穩定與公正。不是不給會務假，也是請工會幹部應該先做好老師該做的教學工作，行有餘力之時再請會務假參與工會事務，不要本末倒置。

議會決議指出，若工會幹部未能提供會務假查核資料，學校可立即與工會終止約定，未完成條件的學校將無法動支預算。蔡育輝表示，本次修法是為了釐清權責，避免工會濫權，並保障教育體系的正常運行，期盼各方共同遵守規範，以維護學生權益。