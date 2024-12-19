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改善蘆洲水湳大排 環保局：違規業者斷水電

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為強化蘆洲水湳大排周邊工廠的整治力道、提升流域環境及生活品質，新北環保局18日祭出鐵腕，邀集蘆洲區水湳大排流域內166家業者，於蘆洲區公所召開水污染防治法法規說明會，除讓業者了解法規規定，更明確表示未來若發生污染情事，除勒令停工外，並將斷水斷電並拆除違章建築，透過強力執法杜絕污染流入水湳大排。

環保局長程大維表示，新北蘆洲區人口密度高居全台第二，水湳大排位於蘆洲南北側，近年該區域將配合都市計畫重新規劃用地使用，該區目前多屬住宅區，部分區域為零星工廠聚集地，其中以金屬製品製造業及食品加工業為大宗。

環保局補充，據統計，環保局近5年查獲違反環保法規並勒令停工共計5家業者，為持續改善水湳大排流域水質，因此於18日召開法規說明會，除提升業者環保法規知識外，亦由本府經發局現場輔導業者轉型或遷廠。環保局強調區域內業者不得排放事業廢水造成環境污染，未來倘經本府相關單位查獲違規情事，除祭出停工外，並斷水斷電拆除違章建築，遏止污染情事發生。

聚傳媒

建築 環保局長

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