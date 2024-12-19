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「台北捷運賞花地圖」首曝光 2025花季「茶花展」先起跑
2025花IN台北花季今揭開序幕，北市府首度公布「台北捷運賞花地圖」共規畫8條捷運賞花經典路線，供國內外旅客按圖索驥，參加北市府系列花季活動，活動從冬末的「台北茶花展」打響頭炮，歡迎民眾隨時到台北市來賞花。
北市府上午舉行2025花IN台北「五感繽紛，花漾台北」記者會，副市長張溫德表示，「花IN台北」2025年度將以行銷「台北捷運賞花地圖」為主軸，第一個活動是從冬末的「台北茶花展」開始，再到視野遼闊的「三層崎花海」和貓空「樟樹步道花海」。
接著春季是「樂活夜櫻季」和超過一甲子的「陽明山花季」「士林官邸鬱金香展」「台北玫瑰展」與台北春季最chill的「台北杜鵑花季」及「花伴野餐」「竹子湖海芋季及繡球花季」都是不可錯過的賞花重點。
另外，各展區的「台北河濱花海」還有年度壓軸最大賞花盛事就是「士林官邸菊展」。除了搭乘捷運，還有公車或纜車、台北大縱走健行或環騎台北漫遊，歡迎民眾隨時到台北來賞花。
公園處指出，台北市各局處用心舉辦各個花季活動，今年還特別規畫「探花集章之旅」電子集章抽獎活動，讓大家漫遊台北花季的同時，只需要掃描活動QR code，即可蒐集到特別設計的花季電子章，每一枚章都烙印著曾經探索「花IN台北」花季的印記。
另外，活動與花季周邊多間店家合作，提供多種優惠餐飲和伴手禮，只要集滿任3、6、9或12枚花季電子章還有機會抽中「花IN台北」專屬限量紀念品、SPA等級足浴禮盒、Aesop禮盒、Sony或Apple無線耳機、高級飯店住宿券，甚至是最新款iPhone手機等多項好禮。2025年「花IN台北」可上「花IN台北」官網，並隨時關注「公園新花漾」FB粉絲專頁，了解台北花季消息。
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