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2024新北耶誕馬拉松22日開跑 板橋市區當日上半天將交管

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「2024新北市耶誕馬拉松接力賽」將開跑，沿線當天上午將作交通管制，包含縣民大道二段、環河西路四段等地車道將封閉，駕駛人須避開並依牌面及指示引導。圖／新北觀旅局提供
「2024新北市耶誕馬拉松接力賽」將開跑，沿線當天上午將作交通管制，包含縣民大道二段、環河西路四段等地車道將封閉，駕駛人須避開並依牌面及指示引導。圖／新北觀旅局提供

「2024新北市耶誕馬拉松接力賽」將開跑，新北觀旅局表示，活動於22日清晨從市民廣場開跑，預計有350隊，沿線當日上半天將作交通管制，包含縣民大道二段、環河西路四段等地車道將封閉，駕駛人須避開並依牌面及指示引導。

觀旅局說明，2024耶誕馬將於12月22日清晨從新北市政府-市民廣場舉行，賽事為新北歡樂耶誕城系列新推之接力賽活動，預計將有350隊於清晨6時30分從市府廣場出發，沿著縣民大道上華翠大橋，再進到河濱公園內，全長約28公里。

觀旅局指出，為提升賽事品質並保護參賽選手安全，競賽當天將對部分路線交通管制，提醒用路人避開活動路段，行經活動路段減速慢行注意安全。管制路段包含縣民大道二段（新府路-新站路）往台北方向全線封閉管制，交通管制自22日00時至12時；縣民大道二段（新站路-民生路）及華翠大橋往台北方向，自22日5時至11時將封閉內線1至2車道；環河西路四段往新莊方向（中山路-萬板路）自12月22日5時至11時全線車道封閉。

觀旅局表示，各重要交叉路口將由現場員警交通管制，相關車道道路封閉，將視比賽情況盡早解除。呼籲駕駛人該時段盡量避開該路段，如須行經活動管制區域減速慢行，依指示牌面及活動單位所設引導牌面行駛，並遵守管制人員指引，以確保行車安全，並請注意沿線資訊可變標誌。

交通管制 車道 馬拉松

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