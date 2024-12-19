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「九珍好運來」搶攻年菜商機 北農：消費者吃得安心

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農推出「御品九珍好運來」年菜組合。圖／台北農產運銷公司提供
北農推出「御品九珍好運來」年菜組合。圖／台北農產運銷公司提供

新年將至，搶攻年菜商機，北農推出「御品九珍好運來」年菜組合，其中包含佛跳牆、筍絲蹄膀、鮑魚鹿野雞湯、白菜獅子頭等備受歡迎的年菜及港點，食材經過嚴選，消費者滿得安心，同時也讓本業蔬菜運銷之外，開拓更多元服務。

台北農產運銷公司介紹，年菜組合中的「瑤柱御品佛跳牆」傳統年菜中的經典，選用干貝、花菇等高級食材，熬製出濃郁的湯頭，充滿層次感的味覺體驗，是海味與鮮香的交融。「御禮鮑魚鹿野雞湯」選用鮮嫩的鮑魚搭配鹿野雞，經過慢火熬製，湯頭清透卻又充滿濃郁滋味。

另外，「私房秘製白菜獅子頭」選用優質的豬肉和蔬菜，加入秘製的醬料，無論是獅子頭的豐盈肉香。「經典筍香富貴蹄」選用新鮮的筍片與豬蹄完美搭配，豬蹄吸滿了湯汁，肉質極為軟嫩，為整體菜肴增添了層次感。

北農表示，其他的菜餚也是嚴選台北知名餐廳易牙居港點，蜜汁叉燒酥、梅汁蒸排骨、黑金流沙包、芋泥甜點等，也有適合素食者食用的蔬食佛跳牆，每道佳餚都令人食指大動，又有多種組合適合不同需求。

北農表示，除了堅持做好蔬果運銷的本業外，也積極開拓更多服務，滿足消費者需求。

除了年菜組合之外，也推出本業的蔬果禮盒。圖／台北農產運銷公司
除了年菜組合之外，也推出本業的蔬果禮盒。圖／台北農產運銷公司

北農 年菜 豬肉

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