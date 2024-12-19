「九珍好運來」搶攻年菜商機 北農：消費者吃得安心
新年將至，搶攻年菜商機，北農推出「御品九珍好運來」年菜組合，其中包含佛跳牆、筍絲蹄膀、鮑魚鹿野雞湯、白菜獅子頭等備受歡迎的年菜及港點，食材經過嚴選，消費者滿得安心，同時也讓本業蔬菜運銷之外，開拓更多元服務。
台北農產運銷公司介紹，年菜組合中的「瑤柱御品佛跳牆」傳統年菜中的經典，選用干貝、花菇等高級食材，熬製出濃郁的湯頭，充滿層次感的味覺體驗，是海味與鮮香的交融。「御禮鮑魚鹿野雞湯」選用鮮嫩的鮑魚搭配鹿野雞，經過慢火熬製，湯頭清透卻又充滿濃郁滋味。
另外，「私房秘製白菜獅子頭」選用優質的豬肉和蔬菜，加入秘製的醬料，無論是獅子頭的豐盈肉香。「經典筍香富貴蹄」選用新鮮的筍片與豬蹄完美搭配，豬蹄吸滿了湯汁，肉質極為軟嫩，為整體菜肴增添了層次感。
北農表示，其他的菜餚也是嚴選台北知名餐廳易牙居港點，蜜汁叉燒酥、梅汁蒸排骨、黑金流沙包、芋泥甜點等，也有適合素食者食用的蔬食佛跳牆，每道佳餚都令人食指大動，又有多種組合適合不同需求。
北農表示，除了堅持做好蔬果運銷的本業外，也積極開拓更多服務，滿足消費者需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言