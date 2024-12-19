快訊

台中全聯倉儲大火10多人受困 雲梯車驚險搶救畫面曝光

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

影／新北6警犬光榮退役 侯友宜：感謝領養家庭、享受平靜退休生活

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影

新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜親手頒授退休獎牌給6隻警犬，他表示，警犬在治安維護、反恐執勤、毒品查緝及重大活動安全保障中都是默默奉獻，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。

新北市警局刑警大隊今天舉行一場充滿榮耀與溫暖的退役儀式，6隻退役警犬分別是台灣唯一的血跡偵搜犬「福星」、偵爆犬「首領」、「亮亮」、「飛達」、「XINA」以及緝毒犬「YUTU」，牠們正式卸下任務，走向平靜幸福的退休生活，牠們與領犬員間深厚的情誼以及領養家庭的愛心承接，成為全場最動人的亮點。

退役警犬「福星」是新北市警局長廖訓誠擔任新北市刑大大隊長時所命名，廖訓誠說，當時福星剛出生，模樣非常討喜，所以希望牠成為新北治安的「福星」，也是警犬隊首批自行繁育的警犬，「福星」第一次海洋音樂祭見習勤務就與時任副市長侯友宜市長結緣，經過培訓成為台灣唯一的血跡偵搜犬，曾多次在刑事案件中發揮關鍵作用，牠憑藉敏銳的嗅覺協助警方成功破案。

特別的是，「福星」的領犬員林志倫，從牠出生即開始照顧到退役，陪伴「福星」度過每一個重要時刻，如今林志倫成為「福星」領養人，繼續帶著「福星」好好看看這個世界，讓牠享受最美好的退休生活，守護牠的生活。

偵爆犬「首領」雖因皮膚病與貧血問題，多次求助獸醫治療，但從未放棄，始終堅守崗位，退役後，照顧首領的獸醫情侶決定成為他的領養人，將這份情誼延續至牠的退休生活。「首領」領犬員林芊羽動情地說，「首領是一隻充滿毅力的狗，即便面對挑戰，他總能以最好的狀態完成每次任務。」

警犬「Yutu」的領養人林宜靜說，自已想養狗之外，其實是想要教導孩子盡自身能力做點回饋社會事。

新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影
新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜表示，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。記者王長鼎／攝影

侯友宜 獸醫 警犬

延伸閱讀

侯友宜嘆等了23年！汐東捷運今簽約 2032年汐止一車通基、大稻埕

友善海洋 新北2漁民獲模範表揚

上海將推動團客來台 侯友宜建議定期舉行觀光會報

上海推來台團旅 侯友宜籲中央「球來了、要接好」

相關新聞

北藝淪小金庫？議員爆員工「左手換右手」標案給自己人 文化局允調查

北藝中心日前爆出霸凌事件，議員今天再踢爆行銷部一名專員，從北藝掛牌至今，竟利用職權讓自家公司取得標案總金額高達數百萬...

北捷跨年疏運看這邊！42小時營運不收班 綠線2站疏散免錢

迎接跨年20多萬人潮，做好安全疏運，台北捷運表示，除了捷運以往的42小時不收班，今年鼓勵民眾搭乘綠線散場，在南京三民站、...

媒體民調曝大巨蛋經濟帶動幸福感 蔣萬安滿意度達6成8

根據「ETtoday 民調雲」進行民調，台北市民對市長蔣萬安與團隊積極推動「大型系列活動與觀光旅遊」的作為給予高度的肯定...

跨年上看20多萬人潮 北市府周遭交管、接駁疏散一次看

2024年倒數，台北市府今年跨年晚會碰上天后張惠妹在大巨蛋舉辦演唱會，人潮上看20多萬湧入信義區及東區周邊，為此，交通局...

「台北捷運賞花地圖」首曝光 2025花季「茶花展」先起跑

2025花IN台北花季今揭開序幕，北市府首度公布「台北捷運賞花地圖」共規畫8條捷運賞花經典路線，供國內外旅客按圖索驥，參...

2024新北耶誕馬拉松22日開跑 板橋市區當日上半天將交管

「2024新北市耶誕馬拉松接力賽」將開跑，新北觀旅局表示，活動於22日清晨從市民廣場開跑，預計有350隊，沿線當日上半天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。