影／新北6警犬光榮退役 侯友宜：感謝領養家庭、享受平靜退休生活

新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜親手頒授退休獎牌給6隻警犬，他表示，警犬在治安維護、反恐執勤、毒品查緝及重大活動安全保障中都是默默奉獻，感謝所有領養家庭，讓退役警犬可享受平靜退休生活。

新北市警局刑警大隊今天舉行一場充滿榮耀與溫暖的退役儀式，6隻退役警犬分別是台灣唯一的血跡偵搜犬「福星」、偵爆犬「首領」、「亮亮」、「飛達」、「XINA」以及緝毒犬「YUTU」，牠們正式卸下任務，走向平靜幸福的退休生活，牠們與領犬員間深厚的情誼以及領養家庭的愛心承接，成為全場最動人的亮點。

退役警犬「福星」是新北市警局長廖訓誠擔任新北市刑大大隊長時所命名，廖訓誠說，當時福星剛出生，模樣非常討喜，所以希望牠成為新北治安的「福星」，也是警犬隊首批自行繁育的警犬，「福星」第一次海洋音樂祭見習勤務就與時任副市長侯友宜市長結緣，經過培訓成為台灣唯一的血跡偵搜犬，曾多次在刑事案件中發揮關鍵作用，牠憑藉敏銳的嗅覺協助警方成功破案。

特別的是，「福星」的領犬員林志倫，從牠出生即開始照顧到退役，陪伴「福星」度過每一個重要時刻，如今林志倫成為「福星」領養人，繼續帶著「福星」好好看看這個世界，讓牠享受最美好的退休生活，守護牠的生活。

偵爆犬「首領」雖因皮膚病與貧血問題，多次求助獸醫治療，但從未放棄，始終堅守崗位，退役後，照顧首領的獸醫情侶決定成為他的領養人，將這份情誼延續至牠的退休生活。「首領」領犬員林芊羽動情地說，「首領是一隻充滿毅力的狗，即便面對挑戰，他總能以最好的狀態完成每次任務。」

警犬「Yutu」的領養人林宜靜說，自已想養狗之外，其實是想要教導孩子盡自身能力做點回饋社會事。