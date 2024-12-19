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北捷跨年疏運看這邊！42小時營運不收班 綠線2站疏散免錢

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
跨年夜北捷42小時不收班疏運。本報系資料照
跨年夜北捷42小時不收班疏運。本報系資料照

迎接跨年20多萬人潮，做好安全疏運，台北捷運表示，除了捷運以往的42小時不收班，今年鼓勵民眾搭乘綠線散場，在南京三民站、台北小巨蛋站進站的民眾，能享有單趟車資免費；因應大巨蛋演唱會，國父紀念館站連通道、出入口關閉，總計北捷投入2800名人力協助疏散。

台北捷運副總經理楊秦恒表示，配合市府廣場前的跨年晚會，12月31日上午6點到2025年1月1日24點，連續42小時營運不收班，同時貓空纜車也延長營運到1月1日凌晨2點。

今年碰上最大規模人潮疏散，楊秦恒說，北捷為了多鼓勵民眾多搭乘綠色的松山新店線，只要1月1日零時到早上6點，持電子票證或使用單程票者，從南京三民站、台北小巨蛋站進站，不限站數，單趟車資免費。「兩站進站後，搭到淡水、新蘆等各站都免費。」

楊秦恒補充，松山新店線的班距運能，可以達到每小時2萬人次，不過以往跨年結束後南京三民站、台北小巨蛋站大約僅有3千多人，因此這次鼓勵民眾多搭乘之外，也隨時準備4輛加班車，需要時也會進場協助。

列車班距部分，主要路線的板南線、淡水信義線從12月31日的下午5點就會開始加密班距，板南線最短距離為2到3分鐘、淡水信義線則是3分鐘、松山信義線則是3到4分鐘等，不過，1月1日凌晨3點到6點時，各線路班距會拉長到12分鐘不等。

另外，由於跨年活動碰上大巨蛋演唱會，楊秦恒說，考量安全，遠雄公司配合關閉國父紀念館站3號出口，而5號出口外的電扶梯、花園綠廊及商場地下通道也會在晚間10點關閉。

楊秦恒也說，當天北捷也會在國父紀念館站設置指揮中心，全程監控人潮狀況，加派人力引導分流，並且投入清潔、保全、捷運警察、運務等2800人力運作，也在市府站、台北101／世貿站、國父紀念館站、象山站派駐超過480名服務員。

同時，楊秦恒提醒，乘客攜帶自行車、大型寵物車、低音提琴等大型物品的民眾，在12月31日下午4點過後不開放進站，到隔天的清晨6點後才恢復。

北捷 淡水信義線 跨年晚會

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