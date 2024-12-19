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北藝淪小金庫？議員爆員工「左手換右手」標案給自己人 文化局允調查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員踢爆，北藝中心行銷部一名專員，從北藝掛牌至今，竟利用職權讓自家公司取得標案標案總金額高達數百萬，未依採購規則迴避，質疑有「左手換右手」嫌疑。記者洪子凱／攝影
議員踢爆，北藝中心行銷部一名專員，從北藝掛牌至今，竟利用職權讓自家公司取得標案標案總金額高達數百萬，未依採購規則迴避，質疑有「左手換右手」嫌疑。記者洪子凱／攝影

北藝中心日前爆出霸凌事件，議員今天再踢爆行銷部一名專員，從北藝掛牌至今，竟利用職權讓自家公司取得標案總金額高達數百萬，未依採購規則迴避，議員認為，北藝管理上有疏失，文化局應介入調查。文化局允諾，會再去瞭解案情，也會在重新檢視相關規定。

顏若芳指出，趙姓專員從北藝啟用至今，一直在行銷部任職，然而在2021年5月掛牌成立至2022年1月期間身兼「福林公司」負責人，後來改由其妹擔任公司董事，趙姓專員竟疑似利用職務之便，近年卻頻將自己負責採購案發給福林公司，質疑「有左手轉右手嫌疑。」

顏若芳說，根據北藝中心「採購作業實施規章」規定，承辦、監辦節目採購人員對於採購相關事項，涉及本人、配偶、二親等以內親屬，或同財共居親屬利益時，應行迴避，若有相關規章、規定未盡事宜，得參考「政府採購法」及相關法令或採購慣例。

顏若芳舉例，2022年北藝中心開幕形象片，當時該案採購承辦人就是趙姓專員當時得標廠商就是福林公司，且對照相關資料該形象片影片製作人就是趙本人，除直接發案給福林公司外，甚至還借牌發案。經她調查發現，北藝中心自2021年掛牌至2023年以來，涉有類似情事的標案共有9筆，累計金額近300萬元。

顏若芳說，這些數字、情形一再證明北藝中心內部管理失靈，甚至在利益衝突的內部規範上零零落落、漫不經心，這些標案間趙的問題已相當明確，其中行銷部經理，甚至是更上級的主管，是不是有默許甚至拿到不法利益，有待文化局調查釐清。

文化局表示，依「政府採購法」規定，補助金額占採購金額一半以上需將相關資料送監督機關審查，該案屬小額採購，就會用北藝中心本身採購規章，會再和北藝了解詳細案情，無論是實務執行面或是法規面，若需要調整修正的地方會再重新檢視。

北藝中心 文化局 顏若芳

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