媒體民調曝大巨蛋經濟帶動幸福感 蔣萬安滿意度達6成8

根據「ETtoday 民調雲」進行民調，台北市民對市長蔣萬安與團隊積極推動「大型系列活動與觀光旅遊」的作為給予高度的肯定，有多項政策滿意度都在8成以上。尤其大巨蛋經濟帶動台北市民幸福感攀升，蔣萬安滿意度增至68.2%。

ET在調查結果顯示，有88%的台北市民相當肯定市府積極推動大型系列活動，帶動地方經濟，提升觀光魅力。例如，台北燈節、水舞嘉年華、大稻埕夏日節、跨年晚會等。

有高達90%的台北市民對於在臺北大巨蛋舉辦各類大型活動，除了表示支持與期待外，也認為透過比賽、演唱會、展覽等活動，可有效帶動北市觀光與餐飲、住宿、交通等相關產業經濟發展。

民調顯示，在吸引外籍旅客部分，對台北捷運全線列車到站廣播新增韓語、擴大日語服務，並在站內標示日、韓語指標，有高達91.8%的市民肯定該作法，認為此舉對於吸引韓國與日本等外籍旅客到訪台北，以及提升台北市的觀光服務品質有相當的幫助。

至於首長與行政團隊的評價，調查結果顯示有68.2%的台北市民滿意蔣萬安的整體施政表現，同時也有81%的台北市民認為居住在台北是幸福的。市府團隊部分，有65.2%的台北市民滿意各局處首長的整體工作表現；62.2%的市民肯定市府團隊在政策推行的魄力與執行力。

相較於去年與今年多家調查公布蔣萬安滿意度，約在59.4%至65％區間，在12月25日屆滿執政2周年之際，蔣萬安的表現獲得68.2%的台北市民的支持，可謂在平穩中已見成長。

「ETtoday 民調雲」此次的調查時間為11月26日至12月1日，調查範圍及對象是設籍台北市年滿20歲以上的民眾，以 EDM 方式進行「城市競爭力」網路問卷調查，有效樣本數1212份，在95%信心水準下，誤差為±2.81%。