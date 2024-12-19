跨年變身電音煙火趴 十三行博物館邀DJ汝妮迎接2025

跨年將至，新北市立十三行博物館將推出「到十三Hi!14 千年記憶一生一世」活動，系列首場活動世界之聲音樂會12月21日登場，而跨年壓軸夜邀阿美族電音女神DJ汝妮，近距離感受璀璨煙火的震撼。此外，博物館跨年當天配合夜間開館至晚間九時，歡迎民眾一同迎接新年。

新北市立十三行博物館指出，系列活動首場「世界之聲音樂會」12月21日登場，用音樂環遊世界。台越混血創作者桃子A1J，以甜美嗓音融合越南母語、華語與台語；台越新二代德狗以浪漫詩意創作，傳遞自由與理想的情感；而排灣族與英國血統的創作歌手洪比利，為部落傳統歌謠注入嶄新生命力。

12月28日、29日及31日下午的「時空旅人舞台」，則網羅互動馬戲、思多力親子故事頁的奇幻演繹，讓大小朋友沉浸在歡樂氛圍中，還有非洲鼓舞樂團與八里社區發展協會帶來熱力四射的演出。

至於重頭戲「古今融合跨年夜」將在12月31日晚間6時登場。曾登上巴黎文化奧運臺灣館舞台、更以阿美古調電音作品亮相NBA賽場的DJ汝妮，以大膽創新的音樂風格，帶領觀眾感受傳統與現代的完美共鳴。此外，曾入圍金曲獎最佳演唱組合的前「唐貓」主唱阿蘭AC、文青創作女聲書帆、暖男系歌手黃奕儒，以及創作歌手莊蕎嫣輪番登台，陪伴大家告別2024，迎接嶄新的2025。