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耶誕節將至 新北景觀處提醒「聖誕紅」照顧秘訣、別讓犬貓誤食中毒

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
一年一度新北耶誕城已熱鬧開城，市府周邊布滿了應景的聖誕紅。圖／新北市景觀處提供
一年一度新北耶誕城已熱鬧開城，市府周邊布滿了應景的聖誕紅。圖／新北市景觀處提供

耶誕節將至，街道上充滿過節氣氛，色彩鮮艷的聖誕紅亦成為聖誕佈置的亮眼選擇，新北市景觀處提醒聖誕紅照顧小秘訣，台灣北部冬季濕冷，寒流來時少澆水，也要避免水盤積水，導致根部腐爛。另，聖誕紅有白色汁液，飼養犬貓的飼主，要小心別讓犬貓誤食中毒。

聖誕紅是一種原產於墨西哥的多年生植物，大紅葉片色彩予人熱情溫暖與活潑奔放的形象，近年品種推陳出新，除了紅色還有粉色、黃色、白色和斑紋顏色等豐富多元選擇；景觀處表示，照護聖誕紅只要掌握好「光照」與「濕度」原則，就能輕鬆延長聖誕紅觀賞期。

景觀處說明，聖誕紅在葉子轉紅後，需給予充足適當的光線，建議擺放在容易照到太陽或光線較多的地方，並且保持空氣的流通，需等到土壤乾燥後再澆水，且要徹底將土壤澆透，直到觀察有水從盆底滲出為止，也要切記勿讓底下水盤積水，避免根部腐爛，台灣北部冬季濕冷，提醒寒流來時應減少澆水，待天氣回溫至17度以上，再正常澆水即可。

新北市景觀處長林俊德提醒，聖誕紅裡帶有的白色汁液，具有清潔劑般的刺激性，部分過敏患者接觸後會出現紅腫、發炎或搔癢等症狀，需立即脫下沾有汁液的衣物，並以大量清水沖洗皮膚；貓犬飼主也必須特別留意，若毛寶貝不慎接觸到此汁液，皮膚會出現紅腫或發癢等現象，如其不小心食入聖誕紅，可能伴隨胃腸道不適出現嘔吐、流口水等現象。

景觀處表示，一年一度新北耶誕城已熱鬧開城，整個市府周邊布滿了應景的聖誕紅，民眾如想買盆耶誕紅佈置居家，可以至鄰近的板橋花市採買，自己動手DIY布置一番。

聖誕紅的大紅葉片色彩予人熱情溫暖與活潑奔放的形象。圖／新北市景觀處提供
聖誕紅的大紅葉片色彩予人熱情溫暖與活潑奔放的形象。圖／新北市景觀處提供

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