快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

汐東捷運今天簽約 地方民代：早年被當笑話、努力終於成真

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
汐東捷運今天簽約，預計明年3月動工。記者葉德正／攝影
汐東捷運今天簽約，預計明年3月動工。記者葉德正／攝影

地方等了23年的汐東捷運今天舉行統包工程簽約，新北市議員白珮茹直言，早年前市長朱立倫提出三環三線被當作笑話，歷經多年努力，到了侯友宜市長的三環六線，今天終於親眼見證到簽約，「要不是親眼見證，真的不敢相信，汐止人真的被騙到怕了」。

白珮茹說，汐止扮演串連台北市與基隆市的關鍵，從0走到1整整走了23年，也因為汐東線簽約，未來民生線與基隆線都將成真，地方里長今天都樂不可支。

白珮茹說，當年朱市長提出的三環三線，被笑是笑話，如今在各界努力下，與侯市長4年前的決定，順利讓這條路線成真，她笑說，今天真的看到有廠商簽約才有真實感，因為以前真的被騙好多次了。

新北市議員張錦豪說，他已多次向市府建議，交通維持計畫不可以等到明年動工，或是已經開始塞才做，他也呼籲市府委託交維顧問公司時，應該聽取地方民代建議，否則不了解地方實際情況，計畫可能不符民眾需求。

張錦豪也說，設計過程要提早把雨遮和隔音牆先做好，先前台鐵就有遇到行經住宅區的噪音問題，在施工時就做，比到時通車再補做可以事半功倍。

立委廖先翔指出，今天簽約後，期待工程如實如質，尤其汐止天候多雨，施工廠商要調節，尤其關鍵串連大稻埕的民生線，他會在立法院要求交通部加速審查。

新北捷運 汐東線 汐止 白珮茹

延伸閱讀

廖先翔父涉佔國有地不起訴 涉佔4土地另案偵辦

新北萬里山區遭擺巨石 民代：詭異並引居民不安

萬里山區「巨石陣」吸收能量？ 里民稱詭異、要求遷出去

買菜停車大不易 新北汐止中正市場週邊要增機車格

相關新聞

北藝淪小金庫？議員爆員工「左手換右手」標案給自己人 文化局允調查

北藝中心日前爆出霸凌事件，議員今天再踢爆行銷部一名專員，從北藝掛牌至今，竟利用職權讓自家公司取得標案總金額高達數百萬...

跨年上看20多萬人潮 北市府周遭交管、接駁疏散一次看

2024年倒數，台北市府今年跨年晚會碰上天后張惠妹在大巨蛋舉辦演唱會，人潮上看20多萬湧入信義區及東區周邊，為此，交通局...

媒體民調曝大巨蛋經濟帶動幸福感 蔣萬安滿意度達6成8

根據「ETtoday 民調雲」進行民調，台北市民對市長蔣萬安與團隊積極推動「大型系列活動與觀光旅遊」的作為給予高度的肯定...

侯友宜嘆等了23年！汐東捷運今簽約 2032年汐止一車通基、大稻埕

新北捷運汐止東湖線今天簽約，預計2025年3月動工，2032年完工。新北市長侯友宜表示，汐東線扮演串連基隆捷運與規畫中台...

北捷跨年疏運看這邊！42小時營運不收班 綠線2站疏散免錢

迎接跨年20多萬人潮，做好安全疏運，台北捷運表示，除了捷運以往的42小時不收班，今年鼓勵民眾搭乘綠線散場，在南京三民站、...

影／新北6警犬光榮退役 侯友宜：感謝領養家庭、享受平靜退休生活

新北市6隻警犬光榮退役，今天舉行盛大又充滿榮耀與溫暖的退役儀式，新北市長侯友宜親手頒授退休獎牌給6隻警犬，他表示，警犬在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。