汐東捷運今天簽約 地方民代：早年被當笑話、努力終於成真

地方等了23年的汐東捷運今天舉行統包工程簽約，新北市議員白珮茹直言，早年前市長朱立倫提出三環三線被當作笑話，歷經多年努力，到了侯友宜市長的三環六線，今天終於親眼見證到簽約，「要不是親眼見證，真的不敢相信，汐止人真的被騙到怕了」。

白珮茹說，汐止扮演串連台北市與基隆市的關鍵，從0走到1整整走了23年，也因為汐東線簽約，未來民生線與基隆線都將成真，地方里長今天都樂不可支。

白珮茹說，當年朱市長提出的三環三線，被笑是笑話，如今在各界努力下，與侯市長4年前的決定，順利讓這條路線成真，她笑說，今天真的看到有廠商簽約才有真實感，因為以前真的被騙好多次了。

新北市議員張錦豪說，他已多次向市府建議，交通維持計畫不可以等到明年動工，或是已經開始塞才做，他也呼籲市府委託交維顧問公司時，應該聽取地方民代建議，否則不了解地方實際情況，計畫可能不符民眾需求。

張錦豪也說，設計過程要提早把雨遮和隔音牆先做好，先前台鐵就有遇到行經住宅區的噪音問題，在施工時就做，比到時通車再補做可以事半功倍。

立委廖先翔指出，今天簽約後，期待工程如實如質，尤其汐止天候多雨，施工廠商要調節，尤其關鍵串連大稻埕的民生線，他會在立法院要求交通部加速審查。