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新北耶誕馬拉松接力賽350隊選手參賽 22日板橋交通管制

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市耶誕馬拉松接力賽本月22日在新北市民廣場舉行，採5棒次接力賽模式，共有350隊參賽選手於清晨6時30分出發，全長約28公里。圖／新北市交通大隊提供
新北市耶誕馬拉松接力賽本月22日在新北市民廣場舉行，採5棒次接力賽模式，共有350隊參賽選手於清晨6時30分出發，全長約28公里。圖／新北市交通大隊提供

新北市耶誕馬拉松接力賽本月22日在新北市民廣場舉行，採5棒次接力賽模式，共有350隊參賽選手於清晨6時30分出發，全長約28公里，當天清晨5時至上午11時賽事路線全線車道管制，警方呼籲駕用路人遵守路口執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護活動路段交通順暢與安全。

2024新北市耶誕馬拉松接力賽為新北歡樂耶誕城系列首屆舉辦的接力賽活動，將採5棒次接力賽模式，共有350隊選手參賽本月22日清晨6時30分，從新北市民廣場出發經縣民大道二段，由華翠大橋上橋、華翠街左迴轉下橋，左轉縣民大道三段、江子翠橫移門至河濱公園進行接力賽。

新北市交通大隊表示，活動當天相關交通管制路段如下，呼籲民眾配合改道行駛：

一、縣民大道二段(新府路-新站路)北向往台北市方向，22日零時至中午12時全線車道管制，請改道行駛民權路、中山路及文化路。

二、新站路(縣民大道二段-中山路一段)東向往中和方向，22日清晨5時至上午11時全線車道管制，歐特儀市府停車場保持入口暢通，請改道行駛民權路。

三、縣民大道二段(新站路-民生路二段)北向往台北市方向，22日清晨5時至上午11時內側2車道管制，請改道行駛中山路、文化路及萬板路。

四、華翠大橋北向-往台北市方向，22日清晨5時至上午11時內側車道管制，車輛行駛外側車道，請減速慢行。

五、縣民大道三段(華翠街-環河西路四段)北向往台北市方向，22日清晨5時至上午11時全線車道管制，請改道行駛中山路、萬板路及文化路。

六、環河西路四段(縣民大道三段-江子翠橫移門)西向往新莊方向，22日清晨5時至上午11時全線車道管制，請改道行駛光環路及中山路。

警方表示，受活動交通管制影響，當天有多線公車配合調整路線，包括651、234、265、705、982、667等路線公車，請民眾提早或避開管制時段及路段或改搭乘捷運環狀線及板南線等大眾運輸工具，新北警提醒用路人應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護活動路段交通順暢與安全並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊。

「2024新北市耶誕馬拉松接力賽」活動及交通資訊，可上新北市觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、新北大眾捷運網頁、大台北公車網頁、新北市警局及新北市警局交通警察大隊Facebook粉絲團查詢。

新北市耶誕馬拉松接力賽本月22日在新北市民廣場舉行，採5棒次接力賽模式，預計將有350隊參賽選手於清晨6時30分出發，全長約28公里。圖／新北市交通大隊提供
新北市耶誕馬拉松接力賽本月22日在新北市民廣場舉行，採5棒次接力賽模式，預計將有350隊參賽選手於清晨6時30分出發，全長約28公里。圖／新北市交通大隊提供

交通管制 車道 馬拉松

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