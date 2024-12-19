跨年上看20多萬人潮 北市府周遭交管、接駁疏散一次看

2024年倒數，台北市府今年跨年晚會碰上天后張惠妹在大巨蛋舉辦演唱會，人潮上看20多萬湧入信義區及東區周邊，為此，交通局與台北捷運今天召開記者會說明疏散及交通管制動線，從舞台搭建到停車、臨停、YouBike等，並呼籲多搭乘綠運具，避免塞車。

交通局治理科長林育生表示，配合台北最High新年城晚會舞台拆搭建時間，從12月25日到2025年1月2日分為三階段交通管制，A階段為12月25日零時到12月26日零時，從松壽路到松高路東側5車道封閉。B階段為12月26日到27零時，再加封閉新仁愛路。C階段為12月27日到明年1月2日早上6點，松壽路到松高路及新仁愛路全線封閉。

停車管制部分，林育生說，管制區內的停車場於12月31日晚間7點起只進不出，晚間8點起全面管制進出。大巨蛋停車場部分，同日晚間6點起只進不出。路邊禁停黃線則是同日傍晚5點到1月1日清晨3點禁止臨停。

林育生說，活動周邊停車費率將會提高到每小時80元、60元不等，鼓勵用路人搭乘大眾運輸，若要開車，可以停到外圍停車場再搭乘捷運抵達活動會場。

另外，自行車與YouBike管制，林育生說，考量人潮眾多，12月31日傍晚5點起，信義區周邊33站暫停租還車營運，晚間7點起，增加光復南菸廠路口等22站，總計55站暫停營運，直到1月1日清晨3點起恢復。

由於今年市府鼓勵民眾散場搭乘松山新店線，市府及遠雄公司也加派接駁車。交通局大眾運輸科長郭建辰說，市府這次規畫3線散場的收費接駁車，分別載往捷運忠孝新生站、公館／六張犁站，往木柵、景美、深坑等路線，從1月1日零時至凌晨1點半運輸。

郭建辰也說，遠雄公司則是派出44輛免費接駁車，同樣採取人滿就開車，據了解營運到清晨2點疏運，鼓勵民眾多加利用。

交通局長謝銘鴻補充，據了解大巨蛋張惠妹演唱會主活動會到12點半，事前和主辦單位溝通，結束後會有商場活動及互動活動留下人潮，同時在大巨蛋等連通道也會關閉，改走松菸平面道路散場。