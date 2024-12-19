侯友宜嘆等了23年！汐東捷運今簽約 2032年汐止一車通基、大稻埕

新北捷運汐止東湖線今天簽約，預計2025年3月動工，2032年完工。新北市長侯友宜表示，汐東線扮演串連基隆捷運與規畫中台北民生線關鍵角色，未來三線齊發，可一車到底往返基隆、南港與大稻埕。侯友宜也提到，汐止民眾等了23年真的很不公平，2020年四首長會議新北主動扛起先做汐東線，更感嘆「要做4年，不做等20年」。

曾被戲稱「選舉捷運」的汐止民生線，在地喊了20多年仍是一條虛線，直到2019年北北基3市與交通部召開會議，汐東線與民生線分割先行推動，今天終於成真。

今天簽約儀式由侯友宜見證，由新北捷運局長李政安與馬來西亞商金務大工程公司副總裁拿督夏忠泰、東丕營造董事長王銀和及神通資訊科技公司董事長蘇亮簽署工程契約。

侯友宜說，捷運汐東線總長5.56公里，其中新北市境內4.75公里、台北0.81公里，設置6座高架車站及1座機廠，路線行經台北內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站。

其中SB10站銜接文湖線東湖站，SB14站能轉乘台鐵汐科站，SB13、14、15站與基隆捷運共站，SB15站銜接基隆捷運，今天簽約後，緊接著要在2025年3月動工，工期約7年時間。

「23年等到孩子都大學畢業了。」侯友宜表示，汐東捷運線前身汐止民生線從2002年就提出，歷經多年努力終在今天成真，他也提到，2020年10月由台北、基隆、新北與交通部的四首長會議中，新北主動扛起責任，先行推動汐東線；與基隆捷運系統整合後，採共用車站及軌道，可減少道路交通與路寬不足的問題。

侯友宜說，目前基隆捷運由新北統籌辦理，基本設計工程經費已在本月16日提交中央審議，明年通過後可發包；另新北代辦規畫民生線將由汐東延伸通往台北市區，增加汐止居民交通可及性，三條路線完工通車後，汐止居民可以一車到底、便捷往返基隆、南港與大稻埕。

侯友宜也激動表示，汐止過去飽受交通不便所苦，汐東捷運完工後，多年來的交通惡夢終於可以煙消雲散。

李政安表示，為讓汐東線主體工程順利進行，要徑工程提早在2023年底先開工，排除主體工程施工管線障礙，能有效縮短捷運施工時間，目前要徑工程實際進度達23.1%，進度超前4.31%，大同路自來水管線遷移將於今年12月底完成，吉林街新設雨水箱涵也有望在汛期前完成箱體結構，發揮蓄排水功能，未來能有效解決南陽街涵洞淹水問題。

另原僅6-8米寬的吉林街與福德三路也要拓寬至16米，皆順利進行管遷作業及結構施工中，希望2026年2月能如期達到拓寬，以便主體工程進場施工。