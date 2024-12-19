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流感高峰在春節 新北增夜間、假日門診促打氣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務。圖／新北衛生局提供
新北衛生局增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務。圖／新北衛生局提供

冷氣團一波接一波，低溫使病毒活躍，疾管署預估流感最快下周進入流行期，春節進入高峰。新北市衛生局公布，12月16日至22日在各區衛生所、部分診所，甚至中和環球設夜間、假日門診，免費接種流感、新冠疫苗。

今年公費流感疫苗打氣不若往年，但據疾管署資料顯示，全國自10月起流感併發重症確定病例數，及死亡數均為10年同期最高，確定病例數達323例，其中69例死亡個案，有68例未接種過流感疫苗；另9月1日起累積86例新冠併發重症本土死亡病例，10月1日起通報的死亡個案均未接種JN.1疫苗，近期冷氣團來襲，增加流感、新冠等呼吸道病毒感染風險。

新北市衛生局表示，增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務；流感疫苗提供50歲以上民眾，國小、國中、高中職及五專1-3年級學生等公費對象接種，另設籍新北30至49歲的市民，可赴衛生所接種流感疫苗。新冠疫苗則開放6個月以上全齡民眾，均可接種。

衛生局說，除協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務外，也開設社區接種站，民眾可至新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢。

新北衛生局增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務。圖／新北衛生局提供
新北衛生局增設疫苗特別門診，提供夜間及假日免費接種流感及新冠疫苗服務。圖／新北衛生局提供

流感疫苗 衛生所

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