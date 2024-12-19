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金黃耶誕樹點亮星空 新北中港大排、鴨母港溝絢爛燈海登場
耶誕節將至，新北新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹也布置五彩繽紛燈海，展現滿滿幸福及溫暖氣氛。新北水利局表示，兩地預計將於明晚5時正式亮燈，中港廣場還特別設置一座高達8米的金黃聖誕樹，民眾可邀親友體驗及打卡，共創溫馨回憶。
水利局長宋德仁表示，新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝近年整治有成，已成為在地居民每日休閒遊憩的好場所，為迎接浪漫耶誕，精心布置各式耶誕燈飾，除五彩繽紛燈海外，在中港廣場還設有8米高的金黃暖光聖誕樹，鴨母港溝的萬福廣場及文化廣場則分別有慵懶的黃金小熊及可愛的巨型雪人，非常適合家人、情侶、朋友一同漫步在繽紛綺麗的夜晚燈光氛圍中，享受難忘的耶誕時光。
水利局表示，中港大排及鴨母港溝耶誕燈飾從明日開始，每晚亮燈時間為下午5時至10時，河廊沿線的行道樹上，都披上了水藍色、粉色、白色與珊瑚橘等繽紛的節慶燈飾，透過千盞的LED燈，營造浪漫色調，宛如夜空中的繁星，打造夢幻的河廊新風貌。
水利局提到，中港大排除耶誕樹外，周圍還有活潑可愛的麋鹿環繞，而鴨母港溝行道樹上則有生動可愛的松鼠與自由翱翔的燕子燈飾，整個場域造景以親子共遊為設計理念，結合繽紛亮眼的應景燈飾，傳遞滿滿溫馨浪漫的耶誕節慶。
宋德仁指出，不論新莊中港大排或是蘆洲鴨母港溝，都是新北最亮眼親水河廊，白天有綠意盎然景緻可欣賞，夜晚還有燦爛奪目的燈飾散發獨特夢幻魅力，形塑全新河岸地景，與河廊水面相映得美輪美奐，適合市民走訪體驗河廊夜景的美，感受濃厚的耶誕節慶氛圍。
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