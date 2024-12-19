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文山區興隆D2區社宅今起招租 195戶陸續釋出

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
興隆D2社宅外觀。北市住都中心提供
興隆D2社宅外觀。北市住都中心提供

台北市住都中心19日宣布，文山區興隆D2區社會住宅今日起至2025年1月2日下午5時止，開放民眾申請，本次招租戶數為在12月31日租期屆滿戶共計195戶。

北市住都表示，興隆D2區社宅此次共釋出195戶，都是即將在年底租約屆滿戶數，檢修後會陸續釋出空戶，第一輪將釋出11戶空戶，因為住宅法已修正為社宅應提供至少4成以上比率出租給經濟或社會弱勢者，故完成檢修的空戶將由其他特殊情形身分戶優先配租，再依序配租其他身分別的申請民眾。

北市住都進一步指出，本次招租供設籍本市市民戶、原住民族戶、其他特殊情形身分戶及未設籍本市於本市就學就業戶，將先抽籤後審查，審查合格者將依序配租，但以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，由社會局認定、審核及建立候補名單。

興隆D2區社會住宅坐落於文山區興隆路四段105巷45號、47號及木柵路二段138巷33號等，前身為「平價住宅」，因建物老舊需改善，故併同整合鄰近市有土地整合以提高土地利用度，後改建為社宅。

北市住都提醒，申請日當日檢核，欲申請的民眾必須符合五大條件，包括已成年國民；在北市設有戶籍或未在北市設籍但在本市就學、就業，但以住宅法第4條所訂特殊身分提出申請者須在本市設籍；人口數符合本案社宅各社區房型人口數規定，但申請時申請人之家庭成員持醫院證明或媽媽手冊能證明已懷孕者，按胎兒數計算人口數；家庭成員均無位於北市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅；家庭年收入在50%分位點以下，也就是164萬元以下且總額分配於家庭成員平均每人每月6萬8,772元以下。

北市住都建議，網路申請期間提供線上24小時全天受理，請民眾多多利用。

興隆D2社宅外觀示意圖。北市住都中心提供
興隆D2社宅外觀示意圖。北市住都中心提供

社會住宅

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