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解公務員荒 侯友宜籲中央研議延退

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

勞動力短缺問題嚴重，新北市長侯友宜昨指出，市府適用勞基法約聘雇人員屆齡退休但有意願留下者，可專案處理留任；有許多屆齡退休者，身體健康且有許多經驗可傳承，但因正式公務人員涉及法令，願留下者能否延長處理，須由中央研議。

新北市勞工局長陳瑞嘉昨在市政會議指出，少子化及高齡化影響，目前產業面臨缺工難題，中高齡者、婦女未來將成為重要勞動力來源。新北目前在板橋、三重成立婦女與中高齡者職場續航中心與銀髮人才服務據點，輔導3004名婦女與中高齡者續留職場，也讓新北中高齡勞參率成長3.5％到65.7％。

新北外勞服務科屆齡65歲查察員黃文哲，雖滿頭白髮，卻精力充沛，是同事眼中的「活字典」，他透過勞工局專案申請，順利延後1年退休。預計明年退休的一名公務員指出，現在公務員難當，動輒被炎上，除非真有熱情，他寧願去遊山玩水。

侯友宜指出，新北市府針對適用勞基法規範的員工，若因年齡將屆退，如有意願繼續為公部門服務，都有專案小組評估。有許多屆齡退休者，身體健康且可傳承經驗，能否比照勞基法延長退休年限，需中央去修訂。

目前公務人員法令是65歲「應退休」，陳瑞嘉說，這部分沒有放寬的彈性，才會討論是否有相關機制。

新北市人事處長林正壹表示，目前適用勞基法公務人員部分，大多在這兩年開始，目前大多都是延長1年退休，由各局處評估，目前還沒有相關人數統計。

中高齡 高齡者

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