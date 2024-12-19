北市大安國中 停車場免費到年底

北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓，昨天啟用，地下停車場逾200個汽機車位，即日起試營運免費，明年元旦零時起收費，可臨停也有全日月票，周邊里民停車有優惠。

大安國中是前總統馬英九、前副總統陳建仁、行政院前院長陳冲的母校。綜合教學大樓為地上6層建物，包含教學空間的普通教室、美術與烹飪等專科教室、特教教室及圖書館及行政、公共服務空間，圖書館位於建物一樓中央，不只借書、教學之用，也能作為接送區，兼具便利性；地下2層停車場，有汽車位223席、機車位53席，開放民眾付費停車。

市長蔣萬安表示，北市每年至少編40億改建老舊校舍。新綜合教學大樓有3個亮點，一是提供大安學生更好學習環境，二是地下停車場可緩解周邊停車一位難求問題，三是圍牆退縮讓人行步道更寬廣，確保行人安全。

大安國中校長蔣佳良說，2017年起著手規畫重建，到施工、完工、啟用，歷經近8年、3位校長，感謝北市府挹注經費。

陳冲是第一屆校友，出席啟用儀式，回憶讀書時從學校看出去，只有稻田和一旁的建安國小，看不到任何建築物，如今到處都是房子。

北市府教育局工程及財產科長黃一正表示，綜合大樓啟用後，後續將拆除5棟舊有校舍，預計明年8月前完成。接著進入第二期工程，重建校舍，規畫活動中心、游泳池與演藝廳等空間，預計經費編列、規畫設計與施工需6年。明年雙永國小、修德國小等校區改建工程將招標，東興國小第二期活動中心工程將動工。