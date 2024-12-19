聽新聞
0:00 / 0:00

北市大安國中 停車場免費到年底

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市大安國中「綜合教學大樓暨停車場」昨天落成啟用，市長蔣萬安（中）和學生們打招呼。記者杜建重／攝影
台北市大安國中「綜合教學大樓暨停車場」昨天落成啟用，市長蔣萬安（中）和學生們打招呼。記者杜建重／攝影

北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓，昨天啟用，地下停車場逾200個汽機車位，即日起試營運免費，明年元旦零時起收費，可臨停也有全日月票，周邊里民停車有優惠。

大安國中是前總統馬英九、前副總統陳建仁、行政院前院長陳冲的母校。綜合教學大樓為地上6層建物，包含教學空間的普通教室、美術與烹飪等專科教室、特教教室及圖書館及行政、公共服務空間，圖書館位於建物一樓中央，不只借書、教學之用，也能作為接送區，兼具便利性；地下2層停車場，有汽車位223席、機車位53席，開放民眾付費停車。

市長蔣萬安表示，北市每年至少編40億改建老舊校舍。新綜合教學大樓有3個亮點，一是提供大安學生更好學習環境，二是地下停車場可緩解周邊停車一位難求問題，三是圍牆退縮讓人行步道更寬廣，確保行人安全。

大安國中校長蔣佳良說，2017年起著手規畫重建，到施工、完工、啟用，歷經近8年、3位校長，感謝北市府挹注經費。

陳冲是第一屆校友，出席啟用儀式，回憶讀書時從學校看出去，只有稻田和一旁的建安國小，看不到任何建築物，如今到處都是房子。

北市府教育局工程及財產科長黃一正表示，綜合大樓啟用後，後續將拆除5棟舊有校舍，預計明年8月前完成。接著進入第二期工程，重建校舍，規畫活動中心、游泳池與演藝廳等空間，預計經費編列、規畫設計與施工需6年。明年雙永國小、修德國小等校區改建工程將招標，東興國小第二期活動中心工程將動工。

北市府 教室 車位

延伸閱讀

HBL／開南高中籃球隊涉霸凌 北市教育局：教練停職

北市7旬翁狂運動榮登「集點王」 U-Sport App升級再納戶外運動

北市大安國中新大樓落成 地下室逾200車位紓解周邊停車困境

影／蔣經國唯一致詞中學 大安畢業校友陳冲憶當年母校

相關新聞

新北公園一律禁菸 違者最高罰1萬

全台僅新北沒有公園自治條例，且新北市公園過去管理多頭馬車，事權不統一。市政會議昨通過「公園管理自治條例」，規範由景觀處主...

解公務員荒 侯友宜籲中央研議延退

勞動力短缺問題嚴重，新北市長侯友宜昨指出，市府適用勞基法約聘雇人員屆齡退休但有意願留下者，可專案處理留任；有許多屆齡退休...

北市大安國中 停車場免費到年底

北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓，昨天啟用，地下停車場逾200個汽機車位，即日起試營運免費，明年元旦零...

營造「永保安康」 新北汐止保安里蘇忠吉獲特優里長

汐止區保安里長蘇忠吉，雖然擔任里長才五年多的時間，不過，除了重視環境綠美化，也成立關懷據點關心里內長輩，還有包括河濱步道設施完善、關心學童安全等等，營造「永保安康」的保安里，這也讓他獲得了今年的特優里長，里民都說實至名歸。

詐騙案不斷 新北萬里出現配合公所換滅火器？ 警方籲勿受騙

新北市萬里區近日有店家碰上打著和區公所、里長配合的名號要推銷更換滅火器的男子，說出更換滅火器的報價還貴得嚇人，而這名男子更是在店家想確認真實性時，直接留下滅火器離開。為此區長黃雱勉與里長王傑倫也趕緊澄清沒有和任何廠商合作，若是真的要換滅火器，會由里長或鄰長到場，不會是廠商，請店家要冷靜求證，避免受騙。

新北淡水無尾巷打通車流變多 地方會勘增設標示標線

新北市淡水區位在天生國小旁的通學巷今年進行拓寬工程，以及無尾巷打通，不過所帶來的車流也隨之增加，並且出現車流交織的危險情況發生，因此市議員鄭宇恩在接到里長與里民反應之後，會同區公所，交通局等單位到現場來會勘，討論增設標示標線改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。