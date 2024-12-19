新北公園一律禁菸 違者最高罰1萬

全台僅新北沒有公園自治條例，且新北市公園過去管理多頭馬車，事權不統一。市政會議昨通過「公園管理自治條例」，規範由景觀處主責，過去僅兒童遊戲區或公告禁菸場地吸菸會受罰，如今公園內一律禁止，否則可處2千元到1萬元罰鍰。民代卻憂人力不足無法落實。

新北市幅員廣闊，公園管理單位分散於各局處，過去公園內抽菸由衛生局裁罰，亂丟垃圾又是環保局處理。為有效管理公園擬定自治條例，明定主管機關及管理機關權限，農業局及管理機關得將管理權限委任所屬機關或委託區公所辦理。

景觀處說，過去機車或車輛違停恐有民眾公園休憩安全疑慮，因無法源依據無法裁罰，自治條例明訂禁止事項，可處1200至6000元，並移置保管。

民眾常詬病公園吸菸問題，明訂公園內吸菸可由農業局依菸害防制法裁罰，處2000元以上1萬元以下罰鍰，如於公園範圍外吸菸則由新北市衛生局裁罰。

另公園內禁止隨地便溺、吐痰，或其他不檢行為，未經許可不可種植果、菜、花、木，也不能未經許可營火、野炊、夜宿、放煙火，還有不能餵食無飼主管領的動物等等。全案將送議會審議後，送行政院發布。

劉太太表示，法令宣示大過實質效益，不管是抽菸、騎車進公園等，都是稍縱即逝，等到稽查人員來早就找不到人，防君子不防小人。

抽菸者李先生則說，現在吸菸者已沒地方可去，公園空曠也不易干擾別人，也許在公園角落可以寬鬆一點，不要把他們「趕盡殺絕」。

議員陳世軒表示，公園吸菸問題困擾不少民眾，過去執法困難重重，自治條例訂定後，能有更明確的取締與裁罰規定，公所人員可以受委託執行取締，但公所人力是否足夠，市府應提出更好的配套措施。另北市有針對公園遮陽物的相關規定，建議新北自治條例也應納入。