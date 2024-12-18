新店山坡地坍方山壁不穩 平廣路一段搶通估延至21日
新北市新店區平廣路一段日前發生山坡地坍塌意外，道路雙向中斷；新北市府農業局表示，清除過程發現山壁有不穩定巨大破裂岩體，搶通工程時間增加，估21日才可搶通。
新店區平廣路一段250號附近山坡地15日凌晨發生坍塌，落石及樹木滑落，造成道路雙向封閉，幸無傷亡。
新店區長陳怡君當晚表示，當地屬於農業道路，主要可通往獅頭山；由於山坡地鬆動且大面積坍方，為避免持續坍塌，已邀相關單位進行專業評估，並調派機具搶修，估需花3到4天，預計18、19日搶通。
新北市政府農業局今天告訴中央社記者，現場山壁大量崩落土石，正積極清理，此外，清除平面道路崩落土石時，發現山壁上還有一塊不穩定巨大破裂岩體，考量安全性，將岩體共同清除，因此搶通工程時間增加，估21日可搶通。
農業局表示，新店區公所已在現場道路設置交通號誌，通知用路人利用替代道路進出。
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