新店山坡地坍方山壁不穩 平廣路一段搶通估延至21日

新北市萬里區近日有店家碰上打著和區公所、里長配合的名號要推銷更換滅火器的男子，說出更換滅火器的報價還貴得嚇人，而這名男子更是在店家想確認真實性時，直接留下滅火器離開。為此區長黃雱勉與里長王傑倫也趕緊澄清沒有和任何廠商合作，若是真的要換滅火器，會由里長或鄰長到場，不會是廠商，請店家要冷靜求證，避免受騙。

2024-12-18 20:59