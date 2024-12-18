新店山坡地坍方山壁不穩 平廣路一段搶通估延至21日

中央社／ 新北18日電

新北市新店區平廣路一段日前發生山坡地坍塌意外，道路雙向中斷；新北市府農業局表示，清除過程發現山壁有不穩定巨大破裂岩體，搶通工程時間增加，估21日才可搶通。

新店區平廣路一段250號附近山坡地15日凌晨發生坍塌，落石及樹木滑落，造成道路雙向封閉，幸無傷亡。

新店區長陳怡君當晚表示，當地屬於農業道路，主要可通往獅頭山；由於山坡地鬆動且大面積坍方，為避免持續坍塌，已邀相關單位進行專業評估，並調派機具搶修，估需花3到4天，預計18、19日搶通。

新北市政府農業局今天告訴中央社記者，現場山壁大量崩落土石，正積極清理，此外，清除平面道路崩落土石時，發現山壁上還有一塊不穩定巨大破裂岩體，考量安全性，將岩體共同清除，因此搶通工程時間增加，估21日可搶通。

農業局表示，新店區公所已在現場道路設置交通號誌，通知用路人利用替代道路進出。

北市府 落石

延伸閱讀

南市「南得極品」優質農漁產品 已近300項產品入選

新北訂定公園自治條例事權統一農業局主責 公園吸菸最高罰1萬

大型山坡地社區「老丙建」糾紛多 結構技師：易有安全問題

北宜公路離奇車禍！休旅車疑自撞山壁「四輪朝天」 駕駛卻不見人影

相關新聞

營造「永保安康」 新北汐止保安里蘇忠吉獲特優里長

汐止區保安里長蘇忠吉，雖然擔任里長才五年多的時間，不過，除了重視環境綠美化，也成立關懷據點關心里內長輩，還有包括河濱步道設施完善、關心學童安全等等，營造「永保安康」的保安里，這也讓他獲得了今年的特優里長，里民都說實至名歸。

詐騙案不斷 新北萬里出現配合公所換滅火器？ 警方籲勿受騙

新北市萬里區近日有店家碰上打著和區公所、里長配合的名號要推銷更換滅火器的男子，說出更換滅火器的報價還貴得嚇人，而這名男子更是在店家想確認真實性時，直接留下滅火器離開。為此區長黃雱勉與里長王傑倫也趕緊澄清沒有和任何廠商合作，若是真的要換滅火器，會由里長或鄰長到場，不會是廠商，請店家要冷靜求證，避免受騙。

新北淡水無尾巷打通車流變多 地方會勘增設標示標線

新北市淡水區位在天生國小旁的通學巷今年進行拓寬工程，以及無尾巷打通，不過所帶來的車流也隨之增加，並且出現車流交織的危險情況發生，因此市議員鄭宇恩在接到里長與里民反應之後，會同區公所，交通局等單位到現場來會勘，討論增設標示標線改善。

廢棄物配褶紙 新北汐止茄苳里志工自製閃亮聖誕樹

聖誕節就快到了，汐止區茄苳里的志工們將廢棄的木頭傢俱，拿來做為聖誕樹的支架，接著就將閃亮的聖誕金蔥彩條掛上去，更厲害的是，幾位男性志工開始摺紙，摺星星、天使掛在上頭，自製聖誕樹，營造歡樂的過節氣氛。

市政滿意調查遭刪預算 「求真」聲明：勿以個人立場毀商譽

台北市議會民政委員會今天審查研考會預算，國民黨議員游淑慧發現所編列的委外市政滿意度，是由受爭議的求真民調公司得標，最後經...

2025FRC機器人大賽區賽在新北 吸引4國、37隊一較高下

FRC（FIRST Robotics Competition）是國際最高等級的高中生機器人大賽，2025年台灣區賽由新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。