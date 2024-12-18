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新北11處社宅吸逾萬人搶租 新北住都曝這處最搶手

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新北6+5處社宅聯合招租今完成電腦抽籤，圖為中和安邦社宅室內。新北住都中心提供
新北6+5處社宅聯合招租今完成電腦抽籤，圖為中和安邦社宅室內。新北住都中心提供

新北市6+5處青年社宅聯合招租電腦抽籤18日在律師見證下完成，吸引1萬7,042戶踴躍申請，其中包含租屋族期待已久的中和安邦與新店民安社宅。新北住都中心提醒，抽籤結果已同步公布於新北住都中心官方網站及臉書粉專，申請民眾可前往查詢。

本次首度招租的社宅共六處，包括中和安邦、新店民安、新店斯馨3號、土城明德3號、五股芳洲及泰山信華社宅，因多處社宅鄰近捷運站且交通便捷，吸引大量申請，其中，中和安邦社宅最為熱門，申請戶數高達3,990戶。

新北住都中心執行長錢奕綱分析，中和安邦社宅的高人氣與今年推行的新制「分級租金」密切相關，該社宅套房月租金最低僅需5,100元，加上周邊生活機能完善且為全新落成社區，自然成為租屋族的首選。

此次抽籤除針對首度招租的六處社宅，還包含即將到期失效的備取名單，涵蓋三峽國光、三峽北大、土城明德、板橋府中及三重五谷王等五處社宅的部分空房，合格申請人經抽籤後依輪候遞補號碼排序，後續將視各社宅作業進度通知民眾前往看屋、選屋與簽約入住。

新北住都中心表示，目前已陸續釋出五處社宅空房，符合資格的申請人皆已納入抽籤範圍，並於今日順利完成抽籤程序，電腦抽籤結果已公告於官方網站及臉書粉專，如有疑問，也可撥打服務專線有專人提供說明。

國光 租屋 租金

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