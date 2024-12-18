新北板橋府中商圈都更夯 舊火車站前可望展新貌

新北板橋府中商圈都更夯，新北市府指出，舊板橋火車站前舊城區多處大型都更案開工或進入最後都更程序，尤其館前西路及南門街間都更案基地廣約3000坪，可望使市容煥然一新。

新北市政府都市更新處副處長李擇仁向中央社記者表示，新北近來都更熱絡，其中以板橋、雙和、新店、新莊等房價高的地區較夯，尤其是舊板橋火車站前的舊城區更夯，主要當地鄰近府中商圈的精華區，使得南門街、四川路及文化路一帶已有多起大型都更案。

他指出，「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案」座落於板橋文化路一段、板橋高中正對面，整合市長官邸等公私有土地共1119坪，將興建地上26層及7層、地下5層的2棟大樓。

李擇仁說，板橋區府中段373-1地號都更案位府中路和東門街之間，面積約1211.21坪，現況多為2至6樓老舊建物，是過去往來舊車站必經的商店街，未來將改建為地上34層、地下5層住商大樓。

他表示，比較特別的是府中段304地號等80筆（原24筆）土地都市更新事業計畫案已正式公告，此區域就在373-1地號都更案的後方。

根據建商所提計畫的資料，現地為1至4層樓的老舊建築物及1棟16層樓商業大樓，位於板橋區南門街、館前西路、東門街、東門街二巷圍繞的街區，此區屬於板橋舊城發展初期最為繁榮之發祥地。

李擇仁表示，此案面積為9066平方公尺，換算近3000坪，是附近區域最大的都更案，擬興建地下6層、地上34層、31層及32層的住商大樓。

他指出，這些都更案陸續動工或進入權利變換等最後都更程序，未來若都完成更新，舊板橋火車站前的舊城區將出現煥然一新的城市風貌，串連板新特區，進而帶動府中商圈的整體發展。