當公部門的領頭羊！新北住都中心今成立「AI專案小組」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新北住都中心推AI智能客服系統，24小時全年無休為民眾即時解答。圖為AI生成，新北住都中心提供
新北住都中心推AI智能客服系統，24小時全年無休為民眾即時解答。圖為AI生成，新北住都中心提供

繼發布ESG企業永續報告書與社宅營運SOP手冊後，新北住都中心於18日宣布成立「AI專案小組」，由執行長錢奕綱親自領軍，結合中心各部門專業力量，導入人工智慧（AI）技術，並建置三套AI系統，大幅提升公共服務效能與內部工作效率。

首先，新北住都中心推出「AI智能客服系統」，24小時全年無休，專為市民解答如「我家可以都更嗎」及「我是否符合社宅申請資格」等常見問題，並能快速導引至相關單位。

錢奕綱解釋，該套客服系統與傳統僵化的機器人系統不同，基於大量數據學習，能理解自然語言，提供更人性化的互動體驗，據統計，系統每日平均處理150則提問，有效減輕客服人員的負擔，同時讓市民隨時隨地獲得快速、便捷的服務。

再來，為解決傳統人工撰寫會議紀錄費時費力的問題，新北住都中心也導入「AI會議紀錄輔助系統」，能在數分鐘內將會議音檔轉換為文字檔，並自動生成重點摘要，大幅提升會議效率，目前已累積生成超過1千份會議紀錄檔案，為資訊管理與決策制定提供即時支持。

面對都市更新與社會住宅業務日益繁雜的挑戰，新北住都中心也推出「AI內部員工助理」，整合超過1.5萬份內部檔案資料，讓員工能以自然語言查詢所需資訊及統計數據，透過AI技術，不僅縮短搜尋時間，亦提升跨部門溝通效率，成為日常工作中最實用的智慧工具。

新北住都中心表示，三個月內完成三套AI系統的建置並上線運作，充分展現推動智慧化服務的執行力與創新能力，這些AI系統不僅提升整體運作效率與服務質量，亦有效降低人力成本，為市民提供更高效便捷的公共服務。

執行長錢奕綱強調，人工智慧是現代化服務的重要趨勢，希望透過AI技術，打造高效有序的工作環境，滿足市民需求，未來，中心也將持續探索AI應用的更多可能性，為市民創造更優質的服務體驗。

AI 人工智慧 都市更新

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